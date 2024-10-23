США на данный момент не готовы предложить Украине ни членство в НАТО, ни приглашение вступить в альянс. Об этом заявила Politico постоянный представитель США при военном блоке Джулианна Смит.

«Альянс на сегодняшний день не достиг точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине», — сказала Смит.

По ее словам, в намерения Вашингтона входит «продолжать приближать» Украину к НАТО. Смит также выразила уверенность, что США продолжат поддерживать альянс даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, который неоднократно угрожал выйти из НАТО или сократить расходы на организацию.

Постпред отметила, что американские президенты разных политических взглядов на протяжении 75 лет поддерживали НАТО и брали на себя обязательство обеспечивать лидерство в альянсе. «Я полностью уверена, что США продолжат играть эту роль и впредь, независимо от того, что произойдет 5 ноября», — заявила Смит.

Приглашение в НАТО до окончания боевых действий ― ключевой пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в расчете на вступление в военный альянс Украина отказалась от ядерного оружия, но в итоге не получила ожидаемых гарантий безопасности.

На встрече с журналистами 22 октября Зеленский подчеркнул, что Украина не просит возвращения ядерного арсенала, но требует вступления в НАТО, поскольку у нее «нет оружия» для противодействия России. Зеленский добавил, что в Киеве надеются на «более позитивную» реакцию США по поводу вступления Украины в НАТО после президентских выборов 5 ноября.

«Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборы, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков», — сказал Зеленский (цитата по «24 каналу»).

По словам украинского президента, Киев не обсуждает с западными партнерами сделку, которая позволила бы Украине вступить в НАТО, отказавшись от утраченных территорий. Зеленский отметил, что «некоторые партнеры могут об этом думать», но сообщают об этом не лично, а через СМИ.