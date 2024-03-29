Выжившей при теракте в «Крокус Сити Холле» женщине с ребенком пришлось для спасения плести канат из проводов. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

На концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» женщина пришла вместе с семилетним сыном и подругой. Их места были далеко от сцены, на балконе, и, как позже поняла пострадавшая, это им помогло выжить.

Женщина вспоминает, что звуки стрельбы сначала ей показались элементом шоу и напомнили хлопки воздушных шаров. Но затем люди вокруг стали подскакивать со своих мест и спешно покидать зал, пострадавшая с сыном и подругой отправилась за толпой в фойе к лестнице, чтобы спускаться вниз. Однако оттуда послышалась стрельба, поэтому толпа развернулась и поспешила наверх.

«Про пожар тогда еще речи не шло», — сказала она.

Женщина поделилась, что сначала они решили спрятаться в ящиках буфета, позже все же решили бежать вниз, но люди толпились и на лестницах, и на эскалаторах, ведущих в обе стороны. Пострадавшая вместе с сыном и подругой заперлась в уборной для инвалидов. В это время в здании уже начался пожар, и дым стал затруднять дыхание в помещении. По словам очевидицы, они намочили некоторые вещи, шапки, которые были при них, прижали их к лицу и решились выбираться дальше, искать выход.

«Света нет, дышать нечем, ни черта не видно. Включаем фонарик — не берет. Вообще, не видно ничего, только слышим по рации «покиньте помещение». Все на ощупь, в одной руке у меня телефон с фонарем, в другой руке ребенок, полуползу и понимаю, что, наверное, хотя бы не больно, заснем, задохнемся», — вспоминает пострадавшая.

По словам женщины, им повезло — кто-то открыл дверь в другой уборной, там было светло, — на этот луч они побежали. Внутри были другие люди, обнаружившие фальшстену.

«Мужики выламывают ее, и мы туда проходим, а там, господи, там есть воздух», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, это был технический этаж, просторный слева и справа, но обрывавшийся впереди. Под ним, по воспоминаниям женщины, находилось пространство, напоминающее автомобильную стоянку, но лестницы, которая бы вела с технического этажа, не было, а высота составляла примерно восемь метров, отмечает пострадавшая. Тогда мужчины начали искать вспомогательные средства.

«Один откуда-то принес провода надрал, говорит, давайте, кто косы умеет вязать, я, говорю, умею, ребенку даю телефон, чтоб светил. Косы не получается, решили узлов наделать. В общем, 5 тросов этих проводов связали в канат. Дядьке удалось спуститься», — рассказала женщина.

По самодельному канату смогли спуститься несколько человек, но двое из них пострадали — подруга очевидицы сломала палец, еще одна девушка сорвалась и не могла самостоятельно подняться. Сама рассказчица держала ребенка и не решалась лезть вместе с сыном на руках. Но к этому времени, как она отмечает, спустившиеся по тросу мужчины уже позвали спасателей, которые помогли женщине и ребенку в итоге выбраться на улицу.

По оценке очевидицы, они выбрались из здания примерно через 45 минут после начала теракта, хотя казалось, что события длятся полтора часа. Женщина отметила, что сын вел себя достаточно храбро, а она не предавалась эмоциям и продолжала искать пути спасения.

У женщины диагностировали ожог верхних дыхательных путей, у сына — отравление. Сейчас они работают с психологом.

Еще один выживший при теракте — концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев рассказал газете Financial Times, что обнаружил застрявшую в спине пулю лишь на следующий день.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Нападавшие сначала стреляли, а затем подожгли здание. По последним данным, при теракте пострадали 382 человека. 217 из них оказана амбулаторная помощь, а из 165 госпитализированных 96 уже выписаны.

Согласно последним опубликованным спискам МЧС, в теракте погибли более 140 человек.