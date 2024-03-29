Концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев, выживший при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», лишь на следующий день обнаружил застрявшую в спине пулю. Об этом он рассказал газете Financial Times (FT).

По сообщению издания, в день теракта Сараев в 19:57 сфотографировал очередь в вестибюле «Крокуса» и отправил этот кадр другу, который тоже должен был прийти на концерт, но не смог. Уже спустя несколько секунд раздались выстрелы.

«Я обернулся и увидел, как все остальные тоже обернулись, а группа людей позади меня начала пригибаться и бежать в направлении нас, дальше в зал. Мы все понимали, что происходит что-то плохое. Это был автоматический огонь», — рассказал Сараев.

Сам он в этот момент тоже побежал и вместе с десятками других людей оказался в помещении, похожем на коридор. «На самом деле мы оказались в ловушке. <…> Это был тупик», — сказал Сараев, отметив, что коридор был перегорожен толстыми стеклянными стенами.

В результате люди втиснулись в крошечное пространство, и Сараев был прижат к металлической стене, когда к ним приблизились террористы. «Пули били повсюду. Из стволов летели искры. Был очень едкий запах пороха», — вспоминает Сараев.

«Я не мог видеть стрелков, но видел их руки, когда они поднимали оружие. Хотя люди кричали, я мог расслышать некоторые слова, которые они выкрикивали. Все это было очень близко», — рассказал мужчина.

По его словам, люди падали от пулевых ранений «рядами»; пули рикошетили от металла и разбивали стекла. Когда Сараев почувствовал, как что-то ударило его по спине, то подумал: «Вот и все». В тот момент он ожидал, что потеряет сознание, но не ощутил ни боли, ни крови и все еще мог дышать. Решив, что в спину мог врезаться обломок, Сараев попробовал пошевелиться.

Людям в конце коридора удалось пробить первую стеклянную стену, а затем и вторую, но пробитая брешь оказалась перекрыта ранеными и телами погибших. После того, как выбрались те, кто мог, Сараев пополз по земле, добравшись до парковки снаружи. Тогда он понял, что был одним из последних, кому удалось выбраться из этой части здания. Снаружи в тот момент все выглядело так, будто ничего не произошло, и Сараев покинул место происшествия на общественном транспорте.

Проснувшись на следующий день, мужчина все еще был в потрясении, но в целом чувствовал себя нормально и даже решил не отказываться от привычной для утра субботы игры в теннис. Лишь позже, вернувшись из суда, он заметил странные маленькие дырочки на задней части одежды и решил сходить в больницу на обследование.

Когда на рентгеновском снимке была обнаружена застрявшая в его спине пуля длиной более 2 см, Сараев был шокирован, пишет FT. Врачи рассказали, что пуля попала в спину рикошетом и не задела позвоночник, преодолев примерно 12 см и разорвав мягкие ткани.

Просмотрев фотографии и сообщения в телефоне с вечера теракта, Сараев сделал вывод, что пережитый им ужасающий опыт длился не более 3-4 минут, если не меньше.

«Я давным-давно узнал истинную ценность минуты. А четыре — это целая жизнь», — заключил он.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы произошел вечером в пятницу, 22 марта, и стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России. Подозреваемые были задержаны в Брянской области.

По последним данным, число пострадавших в результате теракта превысило 380 человек. В опубликованных МЧС списках погибших числятся 143 человека.

ФСБ сообщала о задержании 11 человек. Следствие считает исполнителями теракта четырех из них — граждан Таджикистана Далержона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В ночь на 25 марта суд арестовал их по обвинению в терроризме (ст. 205 УК). Арестованы также четыре человека, которых СК считает пособниками террористов.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*. В России заявляют о причастности Украины к теракту. В Киеве такие обвинения связали с «антиукраинской истерией».

* запрещенная в России террористическая организация