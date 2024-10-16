Большая часть вооруженных сил Европы превратилась в «потемкинскую армию», плохо подготовленную к ведению затяжного конфликта и победе в нем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на военных экспертов.

Страны НАТО со времен холодной войны сокращали численность войск и военной техники, причем в Европе этот процесс был масштабнее, чем в США. Оборонные бюджеты в свою очередь превратились в казну, средства которой можно направлять на финансирование более неотложных задач.

Как пишет агентство, большая часть европейского военного сообщества не имеет опыта планирования или командования крупномасштабными операциями объединенных сил с участием нескольких стран. Оно состоит из отдельных национальных армий, которые в рамках НАТО опираются на США в вопросах руководства и координации.

Сокращение численности армий

Ведущими военными державами Европы считаются Великобритания и Франция. При этом первая к 2025 году планирует сократить численность своей армии до 73 тыс. человек — это самый низкий уровень со времен наполеоновских войн, отмечает Bloomberg. Франция с 1990 по 2024 год сократила численность своих ВС на 56% — почти до 204 тыс. человек.

По словам главнокомандующего сухопутными войсками Франции Пьера Шиля, страна может мобилизовать за месяц 20 тыс. солдат. Великобритания при «наилучших усилиях» сможет собрать дивизию численностью от 20 тыс. до 30 тыс. человек, предположил директор по военным наукам лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл. По его мнению, это займет больше месяца.

«Потери Украины в конфликте с Россией в 31 тыс. военнослужащих — это боевая мощь британской армии. Можно было бы попытаться собрать и усилить вторую дивизию, только у нее будет не так много военной техники», — отметил Сэвилл.

Военные закупки «для престижа»

Европейские правительства уже начали выделять больше средств на оборону. Значительная их часть денег понадобится просто для восстановления и укрепления уже имеющихся у них активов, пишет Bloomberg. Но им по-прежнему придется полагаться на США в таких критически важных областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, передовые компьютерные системы.

Издание подчеркивает важность не только размера военных расходов, но и предмета закупок. В прошлые годы европейские страны делали акцент на закупке дорогих высокотехнологичных систем, «повышающих их престиж», вместо должной поддержки и замены существующих ресурсов.

В сравнении с американскими проигрывают и материально-технические ресурсы Европы, отмечает Bloomberg. Во время холодной войны у членов НАТО была специальная система топливопроводов для снабжения войск союзников, размещенных в Центральной Европе. После распада СССР и расширения НАТО на восток никакой сопоставимой инфраструктуры создано не было.

Нехватка систем ПВО

Описывая состояние воздушных сил Европы, агентство констатирует, что сейчас только США способны эффективно подавлять и уничтожать современные средства противовоздушной обороны. У Европы нет противоракетных систем типа Patriot в количестве, которое могло бы обеспечить эффективную защиту, утверждает Bloomberg. Основную часть крылатых и баллистических ракет большой дальности странам НАТО также поставляют Соединенные Штаты.

Восстановление европейской обороны потребует больших средств, пишет издание. Некоторые чиновники, занимающиеся вопросами безопасности, говорят, что европейские военные расходы должны вырасти до 4% национальных бюджетов, чтобы НАТО мог справиться с возникающими угрозами. Bloomberg называет этот уровень «невиданным с конца советской эпохи».

Для некоторых членов НАТО это потребовало бы либо значительного сокращения расходов в других областях, повышения налогов или привлечения дополнительных кредитов, «которые они едва ли могут себе позволить».