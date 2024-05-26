Европа имеет большое количество внешних и внутренних врагов и «может умереть». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 26 мая в Берлине на мероприятии, посвященном 75-летию германской конституции. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

«У нас никогда не было столько врагов внутри и снаружи. Мы проживаем экзистенциальный момент, когда наша Европа может умереть. Я говорил об этом несколько недель назад», — сказал французский лидер.

По его словам, «сложный для Европы момент» связан с украинским конфликтом.

Кроме того, Макрон отметил, что Евросоюз сталкивается с вызовом, связанным с «декарбонизацией экономики, когда решение климатических проблем должно быть не в ущерб экономическому росту и индустриализации».

«Я также думаю, что наша демократия находится в своего рода кризисе, и мы сами это видим», — признался президент Франции.

Он считает, что кризис вызван подъемом национализма.

В конце апреля во время выступления в Сорбонне с программной речью о европейском будущем Макрон уже предупреждал о риске смерти Европы и утраты ей ведущих ролей. Тогда же президент Франции отметил, что наступил беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение великих преобразований.

Глава государства уверен, что судьба Европы зависит от того, какие решение она примет по ключевым проблемам, с которыми столкнулась. Одними из таких президент Макрон назвал сферу безопасности, промышленность и новые технологии.

«Нам не удалось сделать Евросоюз более демократичным, Евросоюз должен принять изменение парадигмы в мире и отреагировать силой, процветанием, гуманистическими ценностями», — призвал он.

Президент Франции добавил, что ЕС находится на переломном этапе и должна сделать больше, чтобы конкурировать с быстро перевооружающимися глобальными конкурентами.

Макрон также призвал европейцев быть готовыми к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.

С такими заявлениями президент Франции выступил на фоне отставания его центристской партии «Возрождение» от правоконсервативной «Национального объединения» Марин ле Пен на предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут 9 июня.