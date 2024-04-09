Губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что начал «потихоньку» вставать на ноги и ходить по больничной палате спустя несколько дней после нападения на него с ножом.

«Делю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — написал он в своем телеграм-канале.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Губернатор был ранен ножом в живот после того, как провел встречу с гражданами во Дворце культуры «Строитель» в городе Апатиты. Чибиса госпитализировали и прооперировали в Апатитско-Кировской больнице.

Сотрудник Росгвардии применил табельное оружие и выстрелил в нападавшего, пуля попала ему в левую голень. Мужчине тоже понадобилась госпитализация — его поместили в другую одиночную палату под охраной.

В прокуратуре Мурманской области рассказали, что нападавший — 42-летний житель города Апатиты. Телеграм-канал Shot написал, что речь идет об Александре Быданове. По данным канала, он работает монтером путей в Апатитах, его жена — сотрудница Пенсионного фонда, у них двое 17-летних детей-близняшек. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК), уточнили в Следственном комитете (СК).

После нападения на губернатора Мурманской области против Быданова возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК). 6 апреля Кировский городской суд провел выездное заседание по избранию ему меры пресечения — мужчину отправили под стражу на два месяца, до 5 июня.

В СК указывали, что Быданов объяснил свой поступок «неприязнью» к главе региона, хотя лично с ним не знаком. После судебного заседания он заявил журналистам, что сожалеет о своем поступке и готов принести извинения губернатору после окончания следствия.

Обвиняемый утвердительно ответил на вопрос, жалеет ли о содеянном, но отверг версию о том, что на покушение его сподвигли некие «голоса в голове», о чем ранее писал телеграм-канал «112». Быданов также подтвердил, что не состоял на учете у психиатра.

Среди прочего, мужчина объяснил, что купил нож раньше, и с тех пор оружие «лежало в машине». Он также рассказал, что в день нападения на Чибиса «был на больничном». На вопрос, мог ли на него повлиять прием сильнодействующих препаратов, Быданов предположил, что такое возможно, поскольку он был после зубного врача.

Быданов заявил, что рассчитывает на «гуманность» суда, и утвердительно ответил на вопрос о том, был ли он трезвым.