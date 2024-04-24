Федеральное бюро расследований (ФБР) все больше опасается возможности атак в США, аналогичных теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил NBC News директор ФБР Кристофер Рей.

По словам Рея, сегодня существуют повышенные опасения по поводу скоординированной террористической атаки в общественном месте — перспектива, которая в течение последнего десятилетия рассматривалась сотрудниками разведки как крайне отдаленная.

«Мы все больше обеспокоены возможностью какой-то скоординированной атаки здесь, [в США], которая может не сильно отличаться от того, что мы видели в российском концертном зале несколько недель назад из-за нападения ИГИЛ*», — рассказал глава ФБР.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, а также разлили в концертном зале бензин и подожгли. По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 550 пострадали.

7 марта американское посольство в Москве предупредило об угрозе терактов в столичных местах массового скопления людей, «включая концерты». В сообщении говорилось, что атаки могут произойти в ближайшие 48 часов.

The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников позже сообщила, что более чем за две недели до теракта в «Крокусе» США передали России информацию о том, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов

*запрещенная в России террористическая организация