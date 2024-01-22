Афганская радиостанция Hurriyat опубликовала в соцсети X кадры с россиянами, выжившими после крушения частного самолета Falcon 10, летевшего из Таиланда в Москву через Индию.

На кадрах видны повреждения на лицах пострадавших. Они доставлены в районный центр Куф-Аба.

Как пишет Shot, в катастрофе выжили пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медики Павел Попов и Игорь Сывороткин. Один из выживших смог самостоятельно добраться до села Педу и жестами попросил о помощи, рассказал телеканал Afghanistan International со ссылкой на жителей района Куф-Аб. По данным телеграм-канала Mash, это был Сывороткин.

За выжившими вылетел российский вертолет, утверждает Mash. Их доставят в Кабул, где осмотрят и окажут необходимую помощь, а затем отправят в Москву.

Всего на борту разбившегося Falcon 10 было шесть человек. Пассажирами были россиянка Анна Евсюкова, которую эвакуировали медицинским бортом в тяжелом состоянии из больницы в Таиланде, и ее муж Анатолий Евсюков.

21 января представители правительства афганской провинции Бадахшан, где рухнул самолет, сообщили Reuters, что двое человек погибли в результате крушения. В Росавиации сообщили, что четыре человека выжили, судьба двоих «уточняется».

Утром 22 января РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя экстренных служб, что двое пассажиров самолета погибли. По словам источника агентства, 23 января для эвакуации тел погибших в Кабул вылетит спецборт. О том, что пассажиры, по предварительным данным, погибли, пишет и агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Крушение самолета в горах Афганистана

По данным афганского министерства транспорта и авиации, частный самолет Falcon 10 принадлежал состоятельному россиянину и летел из Таиланда в Россию через Индию и Узбекистан.

Самолет отклонился от маршрута, вошел в воздушное пространство Афганистана и разбился. На видео Hurriyat показаны обломки самолета. Джет рухнул в отдаленной гористой местности, где холодно и много снега. Спасательные отряды работали всю ночь, отмечает радиостанция.

Правительства России, Таджикистана и Афганистана находились в постоянном контакте по дипломатическим каналам по поводу инцидента, отмечается в сообщении.

Частный самолет выполнял медицинский рейс, чтобы эвакуировать из Таиланда Анну Евсюкову, которая попала в больницу во время отдыха. Как сообщали СМИ, у женщины начали отказывать внутренние органы, ее подключили к аппарату ИВЛ и решили направить медицинским бортом в Москву. Рейс оплатил ее муж, предприниматель Анатолий Евсюков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч.3 ст. 263 УК).