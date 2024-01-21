Четыре человека выжили после падения в горах Афганистана частного самолета Falcon 10, летевшего из Таиланда в Москву через Индию. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на российское посольство в Афганистане.

«Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», — сообщили в ведомстве.

Двое представителей властей афганской провинции Бадахшан сообщили, что в катастрофе погибли два человека, передает Reuters. Четверо выживших пассажиров находятся с представителями администрации «Талибана»*, сказал агентству глава офиса губернатора провинции Хан Мухаммад.

Представитель правительства провинции Бадахшан Забихулла Амири подтвердил, что два человека погибли, четверо выжили. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что погибли пилот и пассажирка самолета Анна Евсюкова.

Крушение Falcon 10 c россиянами на борту

Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву. На борту находилась лежачая пациентка в тяжелом состоянии — гражданка России Анна Евсюкова. Ее сопровождал муж, предприниматель Анатолий Евсюков.

Знакомая семьи рассказала, что супруги и их сын в декабре улетели отдыхать в Таиланд. Там Анна заболела, ее госпитализировали в больницу Паттайи. По данным РЕН ТВ, у женщины начали отказывать почки, печень и другие органы, ее подключили к аппарату ИВЛ. После этого ее решили эвакуровать в Москву.

Телеграм-канал Aviaspotter писал, что, помимо Евсюковых, на борту находились два члена экипажа и два медика. Вечером 20 января джет перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. В это время он находился в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном, сообщили в Росавиации.

По данным телеграм-каналов, незадолго до крушения экипаж Falcon 10 сообщил о нехватке топлива и решении внепланово приземлиться для дозаправки в Узбекистане. Позже пилоты сообщили об отказе двигателей.

По данным Росавиации, самолет был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Джет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

* организация признана террористической и запрещена в России