На одном из терминалов нефтебазы в Феодосии, где пожар не утихает с 7 октября, произошел выброс горючих материалов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов», — написал Аксенов.

По его словам, зона эвакуации населения на данный момент не увеличивается. Для ликвидации ЧС принимаются все меры, добавил он.

Аксенов отметил, что терминал, на котором произошел выброс горючего, окружен сотрудниками профильных служб, на месте работают специалисты и руководители подразделений. Глава региона взял ситуацию с пожаром на нефтебазе под личный контроль.

Что известно о пожаре

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма в Феодосии начался в понедельник утром, 7 октября. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко объявил о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Он напомнил, что в зону ЧС ограничен доступ людей и транспорта.

Официальную причину пожара власти не озвучивали. Телеграм-канал Baza называл возгорание последствием ракетного удара. По данным канала, в результате атаки пострадали три человека, однако подтверждений этой информации не было.

Минобороны сообщало, что за ночь с 6 на 7 октября над Крымом было сбито 12 беспилотников.

Во вторник, 8 октября, власти сообщили об увеличении площади пожара до 2,5 тыс. кв. метров. В экстренных службах отметили, что горят три резервуара с нефтепродуктами.

Из-за пожара были введены ограничения на железнодорожном и автобусном транспорте, часть проездов перекрыли.

Кроме того, ряд населенных пунктов остался без воды. Днем 10 октября предприятие, занимающееся снабжением воды в регионе, сообщило, что начата постепенная подача воды в поселок городского типа Приморский, а также села Береговое и Ближние Камыши. Однако позже Ткаченко попросил местных жителей после восстановления водоснабжения сделать суточные запасы воды, поскольку «режим ЧС еще не снят и ситуация может измениться».

Как отметил Ткаченко, по состоянию на 10 октября из ближайших населенных пунктов эвакуировали 1137 человек. По словам чиновника, более тысячи человек разместились у родственников, 129 человек — в трех пунктах временного размещения.

Власти не сообщали, есть ли пострадавшие. По информации главы Феодосии, повреждения получили некоторые автомобили и частные строения. В многоквартирных домах разрушения не зафиксированы, добавил он. Для проведения оценки нанесенного ущерба работает специальная комиссия. Власти пообещали компенсировать ущерб.

Утром 10 октября при заборах воздуха в населенных пунктах в районе нефтебазы не было выявлено превышения вредных веществ.