В ночь на 21 июня в результате атаки беспилотников в Краснодаре были повреждены здание автовокзала «Южный» и котельная, сообщает региональный Оперштаб. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

UPD: позже губернатор Краснодарского края сообщил, что один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре погиб.

«21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв.м. уже ликвидировали», — сказано в сообщении штаба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода в результате атаки БПЛА были повреждены административные здания.

«К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Главе Краснодара Евгению Наумову и главе Северского района Андрею Дорошевскому дал поручение держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших», — говорится в телеграм-канале главы региона.

Наумов, в сою очередь, сообщил, что серьезных разрушений инфраструктуры нет, на месте работают оперативные спецслужбы.

Утром в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил об отражении атаки беспилотников на город.

«Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника», — сказано в его телеграме.

По словам Развожаева, в районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. «По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — добавил глава региона.