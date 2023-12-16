Украинский генеральный штаб принял решение о переходе к новой стратегии, согласно которой возвращение утраченных территорий отложено на второй план, а главная цель состоит в нанесении урона российским ВС и сохранении максимального числа украинских военных. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

Как пишет газета, стратегию пришлось переосмыслить после «разочарования», которое наступило в Киеве после многомесячных попыток вернуть территории под свой контроль.

«Теперь Украина перестраивает свою оборону и переходит к новой, неожиданной стратегии», — говорится в публикации.

По данным издания, главная цель Украины состоит уже не в защите нынешней линии фронта, а в том, чтобы российские войска понесли как можно больше потерь в живой силе.

«Наша цель — добиться как можно более положительного соотношения потерь. При соотношении [числа потерь] 10 к 1 в нашу пользу мы продолжаем [обороняться], при соотношении 1 к 1 мы отступаем», — рассказал изданию один из украинских военных.

Другой военнослужащий (имена не приводятся) подтвердил, что цель состоит в нанесении российским ВС «максимальных потерь».

«Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы», — пояснил собеседник Bild.

Отставной западный военный, который в последние годы неоднократно консультировал Украину, заявил, что речь идет о «по сути контролируемом отступлении с боем». По его словам, при отступлении предполагается создание минных полей. За этой стратегией стоит «надежда на достижение кульминационного момента, когда российское наступление рухнет», пояснил собеседник газеты.

По его словам, удержание или даже возвращение территорий станет приоритетом только после того, как российские войска «либо потеряют достаточно людей и техники, либо на фронт прибудет “оружие, меняющее правила игры”, которое позволит Украине снова взять инициативу в свои руки».

К такому вооружению неназванный военный советник отнес крылатые ракеты ATACMS или Taurus, а также истребители F-16 или JAS 39, подчеркивает Bild.

Параллельно другое немецкое издание — Die Welt — сообщило, что Украина, возможно, планирует новое контрнаступление на 2024 год. Как отметила газета, немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге предположил, что отправной точкой новой атаки может стать Херсон. Ланге также полагает, что украинские ВС «больше не пытаются удерживать позиции, как они это делали в Бахмуте», а вместо этого хотят «замедлить и обескровить российские войска».