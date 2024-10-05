Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил RTVI, что считает странным решение российской оппозиции внести его в так называемый «список Путина». Его составители добиваются введения персональных санкций и визовых ограничений в отношении фигурантов перечня.

«Впервые слышу об этом. Что я могу сказать? Для меня это чрезвычайно странно. Знаете, доказывать, что ты — не верблюд, я не считаю нужным», — сказал Познер.

По данным СМИ, 90-летнего Познера внесли в «список Путина» 4 октября на съезде признанного нежелательным «Форума свободной России»* в Вильнюсе. Решение было принято на заседании специальной группы, ответственной за составление перечня, куда вносятся лица, которые, по мнению авторов, поддерживают российские власти и имеют отношение к военному конфликту России и Украины.

Включение Познера в «список Путина» обсуждалось оппозицией еще в 2023 году, но тогда это решение не получило необходимой поддержки членов группы. В 2024 году рассматривалась также кандидатура бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова**, однако она не набрала достаточного количества голосов.

Познер, как пишут СМИ, попал в оппозиционный список из-за интервью Forbes, в котором журналист заявил, что отказался от работы на Западе из-за требований высказываться «по поводу Путина и по поводу политики».

В «списке Путина» также фигурируют экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, журналистка Ксения Собчак, актер Михаил Пореченков, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие.

«Форум свободной России»* был основан оппозиционными политиками Гарри Каспаровым** и Иваном Тютриным** в Литве в 2016 году. После начала военной операции на Украине форум проводил в Вильнюсе антивоенные конференции. В феврале 2023 года Генпрокуратура признала «Форум свободной России»* нежелательной организацией и объяснила такое решение тем, что форум «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

В мае депутаты нидерландской «Народной партии за свободу и демократию» направили в МИД страны петицию из-за выступления Познера и Ивана Урганта в Амстердаме. Парламентарии назвали российских ведущих «пропагандистами, выступающими с ярко выраженной пророссийской позицией», и выразили опасения по поводу возможного «распространения российской дезинформации».

Познер тогда пояснил, что их с Ургантом выступления касаются совместно снятых фильмов-путешествий и не затрагивают политику.

* организация признана нежелательной в России

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов