Правительство России одобрило предложенный Минфином пакет поправок в Налоговый кодекс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина. Теперь проекты будут направлены на рассмотрение Госдумы.

В числе ключевых нововведений, которые предусмотрены поправками ― пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повышение налога на прибыль с 20% до 25%.

«Основные принципы — это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы», — заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, поправки нацелены на стимулирование инвестиционной активности компаний, перераспределение ресурсов на решение задач в социальной и экономической сферах, а также на создание равных условий конкуренции.

Минфин предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Для работников с годовым доходом ниже 2,4 млн рублей сохранится прежняя ставка 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн ― 18%, более 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а с превышения.

Силуанов подчеркнул, что в России «около 3%» граждан с высокими доходами ― это примерно 2 млн человек. Для участников военной операции уровень налогообложения останется без изменений.

Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже полуторакратного размера прожиточного минимума в месяц часть уплаченного НДФЛ будет компенсироваться через механизм вычетов и семейных налоговых выплат.

Собранные налоги планируется направить на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру, сообщил Силуанов.

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