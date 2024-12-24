Российское правительство утвердило полный запрет майнинга в 10 регионах, еще в трех будут действовать частичные ограничения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление.

Майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Полный запрет вводится в:

Дагестане,

Ингушетии,

Кабардино-Балкарии,

Карачаево-Черкесии,

Северной Осетии,

Чечне,

ДНР и ЛНР,

Запорожской и Херсонской областях.

Также майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения для них будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году — с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

В кабмине отметили, что перечень регионов не окончательный — он может быть скорректирован по итогам решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Задачей таких ограничений называют сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.

О планах ограничить майнинг в 13 регионах правительство сообщало в ноябре. Тогда Минэнерго объясняло, что мера будет «целесообразна» для:

территорий, на которых в наиболее критичном состоянии находятся режимно-балансовые параметры,

регионов с субсидируемой ценой на электроэнергию в периоды прогнозируемого дефицита.

Эксперты отнеслись к такому решению скептически. Они отмечали, что подобные ограничения могут быть крайней мерой, но решать проблемы с электроснабжением необходимо другим способом.

«Запрет для промышленных майнеров, у которых есть все надлежащие разрешения на подключение к электрическим сетям, спровоцирует активность недобросовестных участников рынка, которые осуществляют свою деятельность с нарушением всех установленных норм», — объяснял «Коммерсанту» директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

В то же время губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил правительство за решение об ограничении майнинга в регионе. Он добавил, что ранее сам обращался к кабмину с подобной просьбой, которая была направлена «на развитие региона, создание комфортных условий для жизни, обеспечение достойного уровня образования и здравоохранения, открытия производств и новых рабочих мест».