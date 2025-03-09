Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района в Алтайском крае Николая Онищенко, умер в больнице 9 марта «примерно в обед», сообщила «КП-Барнаул» со ссылкой на информацию от регионального следственного управления СКР.

Фенин совершил попытку самоубийства после того, как 4 марта предположительно застрелил Онищенко на выходе из частной стоматологической клиники, а потом уехал с места преступления на своем автомобиле. Его госпитализировали, и с тех пор он лежал в реанимации в критическом состоянии, хотя и приходил в сознание. Жертву убийства похоронили 7 марта.

Глава Завьяловского района был убит несколькими выстрелами из охотничьего ружья, которое лежало в багажнике машины Фенина. Судя по данным районного суда, за две недели до убийства подозреваемый подал иск о восстановлении на работе в должности директора муниципальной фирмы по строительству лечебно-оздоровительного комплекса — АО «Объединенная дирекция по строительству лечебно- оздоровительного комплекса в Завьяловском районе». С этой работы его уволили по распоряжению Онищенко. Жена Фенина заявила, что глава района вместе с подчиненными «травил» ее мужа.

Shot писал, что Фенин ранее «активно занимался спортом и был призёром соревнований по настольному теннису». Инфо24 утверждал, что Фенин является тренером по боксу и работал с местной командой, а также занимался со своими сыновьями, один из которых получил районную награду за вклад в развитие физкультуры.

Николай Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края, окончил Барнаульский юридический институт МВД России. С 1994 года работал в органах внутренних дел, в 1998 году возглавил уголовный розыск ОВД Завьяловского района края, в 2004 году стал заместителем начальника районного отдела МВД, в 2011 году был назначен начальником межмуниципального отдела МВД «Кулундинский», а в 2017—2022 годах возглавлял отдел МВД «Завьяловский».