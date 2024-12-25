Россиянина по имени Иван, задержанного в Тбилиси на протестах против приостановки евроинтеграции Грузии, выдворят из страны. Такое решение принял тбилисский суд, тем самым удовлетворив ходатайство департамента миграции МВД Грузии.

Как пишет «Медиазона»*, решение было вынесено 24 декабря. Грузинское МВД, ссылаясь на заключение Службы госбезопасности, утверждает, что Иван «представляет угрозу безопасности» страны.

Мужчина был задержан в ночь на 30 ноября в центре Тбилиси во время митинга. Тбилисский суд выписал ему штраф на сумму 2,7 тыс. лари (около 96 тыс. рублей) по протоколам о хулиганстве и неповиновении полиции.

Россиянин должен покинуть Грузию в течение 10 дней после решение суда. Помимо выдворения, ему запретили въезжать в страну на протяжении пяти лет.

«Медиазона»* отмечает, что сейчас известно еще как минимум об одном россиянине, который подвергся административному наказанию из-за акций протеста и самостоятельно покинул Грузию, не дожидаясь рассмотрения иска о выдворении.

Paper Kartuli писало, что 17 декабря были задержаны двое россиян — активистка Анастасия Зиновкина и ее партнер Артем Грибуля, которые участвовали в протестных акциях в Тбилиси. Их обвиняют в хранении наркотиков, отмечает издание.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале декабря заявил, что задержанные на акциях протеста граждане России и Великобритании могут оказаться «иностранными инструкторами» и что цель их приезда предстоит выяснить следствию. Кобахидзе утверждал, что задержанные россияне «проявили насилие по отношению к представителям правоохранительных органов».

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления Кобахидзе о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от бюджетных грантов со стороны ЕС. Протестующие не согласны с таким решением властей, многие приносят на акции флаги Евросоюза.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов