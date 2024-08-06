Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар избран новым главой политбюро организации вместо убитого Исмаила Хании. Об этом сообщается в телеграм-канале движения. Информацию также подтверждает телеканал Al Manar.

Один из лидеров ХАМАС Махмуд Мардави отметил, что Синвара избрали главой движения единогласно, передает телеканал. По словам Мардави, такой выбор «несет в себе ясные и откровенные послания».

Как передает РИА Новости, глава МИД Израиля призвал «как можно скорее устранить» нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС».

О смерти Исмаила Хании утром 31 июля сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Глава политбюро ХАМАС прибыл в Тегеран на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, состоявшуюся 30 июля. Ночью по резиденции, в которой остановился Хания, был нанесен ракетный удар, второй жертвой которого стал телохранитель Васим Абу Шабаан.

Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Хании и пообещали ответное действие.

Эксперты отмечали, что тот, кто станет преемником убитого Хании, будет новой мишенью для израильской армии.

Кто такой Яхья Синвар

Яхья Синвар родился в 1962 году. Его считают одним из основателей военных подразделений ХАМАС, а также аппарата безопасности движения.

В 1989 году Синвара осудили за убийство подозреваемых в сотрудничестве с Израилем палестинцев и приговорили к пяти пожизненным срокам. В 2011 году его освободили из тюрьмы Израиля в обмен на захваченного израильского солдата Гилада Шалита.

В 2017 году Синвара избрали лидером движения в секторе Газа, он стал преемником Исмаила Хании.

Власти Израиля считают Синвара одним из главных организаторов нападения 7 октября 2023 года. Издание The Guardian со ссылкой на источники писало, что именно Синвар и руководитель военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф разработали план нападения, о котором до последнего не знали даже некоторые члены палестинского движения.

После этого израильские военные неоднократно пытались найти и ликвидировать Синвара. В декабре 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что военным удалось окружить дом Синвара. «Его поимка — дело времени», — отмечал израильский премьер.

В январе 2024 года Евросоюз внес Синвара в список террористов.