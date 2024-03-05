Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) фотографию своего завтрака, после того, как неназванный «крупный европейский чиновник» в разговоре с Politico заявил, что она любит «есть россиян на завтрак», поэтому не годится в главы Евродипломатии вместо Жозепа Борреля. Согласно опубликованной Каллас фотографии, по утрам она ест мюсли с ягодами.

В опубликованном 4 марта материале европейского издания Politico говорилось, что Каллас надеется в будущем стать преемницей Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, однако не все считают, что у нее есть такой шанс.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это — по тем же причинам, почему она не подходит для работы в НАТО. Неужели мы назначим на этот пост кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?» — сказал Politico анонимный собеседник.

Издание отмечало, что разговоры о назначении Каллас на должность главы дипломатии ЕС идут уже несколько месяцев, ее кандидатуру, как ожидается, может поддержать президент Франции Эмманюэль Макрон.

Каллас ответила на публикацию, разместив в соцсети X фотографию, на которой изображены тарелка мюсли с йогуртом и ягодами, а также кружка с напитком лимонного цвета.

«Мой завтрак, дорогие читатели @POLITICOEurope», — написала Каллас.

Газета Politico после этого сыронизировала, что неясно, всегда ли Каллас ест мюсли или иногда действительно ест россиян.

«На фотографии завтрака Каллас был напиток, однако Politico, к сожалению, не смогло удостовериться, что было в кружке — лимон с медом, зеленый чай… или слезы российских империалистов», — говорится в публикации.

В середине февраля МВД России объявило в розыск сразу нескольких руководителей стран Прибалтики, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Сама Каллас назвала такие действия России «тактикой запугивания», заявив, что это не заставит ее замолчать и что Эстония продолжит поддерживать Украину, а также выступать за усиление европейской обороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала в своем телеграм-канале, что Каллас оказалась в розыске за уничтожение памятников советским воинам. По словам Захаровой, «это только начало».