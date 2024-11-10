Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо рассказал, что видел Зеленского на встрече европейских лидеров в Будапеште. Там президент Украины показался ему человеком, который «боится окончания войны».

«Президент Зеленский шокирован победой Трампа и тем, что помощь со стороны США может прекратиться», — пояснил словацкий премьер (цитата по Startitup.sk).

Фицо связал опасения Зеленского с тем, что у него «нет политического мандата», а Украина полагается «на огромные финансовые займы».

Вместе с тем словацкий премьер заявил о «предвыборном характере» слов Трампа о намерении всего за сутки положить конец боям на Украине. По словам Фицо, за 24 часа военный конфликт «завершить очень сложно».

При этом премьер Словакии выразил уверенность, что Трамп захочет продемонстрировать определенные результаты своей активности — в частности, он может снизить поддержку Киеву.

План Трампа по завершению СВО

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить конфликт между Москвой и Киевом за 24 часа. Он отмечал, что для этого встретился бы и с президентом России Владимиром Путиным, и с украинским главой Владимиром Зеленским.

Кроме того, республиканец утверждал, что в случае победы на выборах положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. Деталей своего плана он не раскрывал.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) рассказали, что команда Трампа предлагает несколько вариантов разрешения конфликта на Украине. Один из них предусматривает создание демилитаризованной зоны и помощь Киеву в обмен на обязательство не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Окончательный план пока не выбран, уточнили собеседники издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию в WSJ «абстрактной» и «обезличенной». В офисе Зеленского к статье также отнеслись скептически и посчитали ее «вбросом».