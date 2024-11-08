Украина больше всех проиграла от возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Такое мнение высказал в статье для The Financial Times (FT) американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма.

С приходом Трампа некоторые наиболее важные изменения произойдут во внешней политике и в характере международного порядка, считает Фукуяма.

«Украина, безусловно, больше всех проиграла; ее военное противостояние с Россией ослабло еще до выборов, и Трамп может заставить ее согласиться на условия России, отказавшись от поставок вооружения», — пишет политолог.

По мнению Фукуямы, избранный президент США также может серьезно ослабить НАТО даже в том случае, если он не осуществит угрозу выйти из альянса. Речь идет невыполнении условий статьи 5 Североатлантического договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны. Согласно этой статье, нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов альянса.

«В Европе нет чемпионов, которые могли бы занять место Америки в качестве лидера альянса, поэтому его будущая способность противостоять России и Китаю находится под большим вопросом», — пишет Фукуяма.

Bloomberg, анализируя отношения Трампа с мировыми лидерами, назвал президента Украины Владимира Зеленского первым в списке проигравших от возвращения республиканца к власти. Зеленский одним из первых поздравил Трампа, но это «не скрывает глубокой тревоги в Киеве по поводу победы республиканцев», пишет агентство.

«Украина обеспокоена тем, что Трамп может оказать на нее давление, чтобы заставить отказаться от территорий в мирных переговорах с Россией, а также сократить финансовую и военную поддержку», — рассуждает Bloomberg.

Bloomberg также причисляет к «проигравшим» от результатов выборов в США президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидера КНР Си Цзиньпина, президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Японии Сигэру Исибу и президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Лидерами, которые «выигрывают» от прихода Трампа к власти, агентство считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, премьера Индии Нарендру Моди, президента России Владимира Путина, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Турции Реджепа Эрдогана, лидера КНДР Ким Чен Ына, премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Аргентины Хавьера Милея.

Победа Трампа и реакция Украины

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Дональд Трамп получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, признала свое поражение.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результат Трампа на выборах в США «абсолютно убедительным» и отметил «четкое лидерство» политика. 7 ноября Зеленский рассказал, что провел с Трампом «отличный» телефонный разговор. По словам украинского президента, стороны договорились поддерживать «тесный диалог» и развивать сотрудничество.

Источники EL País в офисе Зеленского утверждают, что Киев начал дипломатическую кампанию, призванную убедить Трампа, что военная помощь Украине не может быть прекращена, поскольку на карту поставлено глобальное лидерство США.

Собеседник «Страны.ua» в офисе Зеленского в свою очередь считает, что Зеленскому придется принять мирный план Трампа, даже если он будет предполагать заморозку военных действий по линии фронта и мораторий на вступление Украины в НАТО, о чем писала The Wall Street Journal (WSJ). Украина сейчас «не в том положении», чтобы «отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно», отметил источник издания.