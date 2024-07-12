Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна председательствует в Совете ЕС, не пригласили выступить на первой неделе пленарной сессии Европарламента нового созыва. Об этом сообщила евродепутат от фракции Renew Клара де Мело на предваряющей пленарную сессию пресс-конференции в Брюсселе.

«Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию»,— сказала Клава де Мело.

1 июля Венгрия в порядке очередности возглавила Евросовет. По традиции, лидер страны-председателя Совета Евросоюза должен выступить перед депутатами парламента, чтобы представить программу на полгода. Также еврокомиссары обычно приезжают в столицу страны-председателя, однако представитель Еврокомиссии Эрик Мамер говорил, что этот визит остается под вопросом из-за посещения Орбана Москвы.

2 июля премьер Венгрии впервые с начала боевых действий на Украине приехал в Киев с необъявленным визитом, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сообщении пресс-секретаря Орбана говорилось, что помимо венгерско-украинских двусторонних отношений Орбан и Зеленский обсудят возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. Эту тему переговоров Хаваси обозначил как «самую важную».

Орбан предложил Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня до начала проведения переговоров о мире. Однако Украина отказалась от этой инициативы.

Спустя несколько дней, 5 июля, Орбан также прилетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Целью приезда в российскую столицу венгерский премьер назвал продолжение своей «мирной миссии», первой частью которой была его поездка в Киев.

В Евросоюзе на сообщения о визите Орбана в Москву отреагировали негативно. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что у Венгрии нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения. «Никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины», — заявил он.