Новый президент Аргентины Харви Милей планирует начать массовые увольнения государственных служащих, которые были приняты на работу в 2023 году. Об этом сообщает издание Infocielo. Телеграм-канал Brief утверждает, что Милей уже уволил чиновников.

По данным телеграм-канала, работы лишились сразу 23 тыс. сотрудников, которые были приняты на работу после 1 января 2023 года. При этом ранее Infocielo указывало, что аргентинский глава может уволить около 7 тыс. сотрудников, нанятых в этом году, а также провести проверку персонала, который был трудоустроен до этого. Издание отмечает, что если работодатели решат продлить контракты, то должны будут обосновать свое решение.

По данным Infocielo, это коснется государственных органов и компаний, а также фирм, чей контрольный пакет находится в госсобственности. Издание связывает решение властей Аргентины со стремлением урезать бюджетные расходы.

Реформы Милея

О том, что Харви Милей одержал победу на президентских выборах, стало известно 20 ноября. Национальный избирательный совет Аргентины сообщал, что он набрал 55,75% голосов, а его оппонент Серхио Массу — 44,24%. В должность президента Милей вступил 10 декабря.

Спустя 10 дней правления новый глава государства предложил детальную трансформацию национальной экономики. Его программа состоит из 30 пунктов, которые, по словам Милея, могут освободить экономику страны от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы».

В частности, глава Аргентины объявил об отмене нормы, препятствующей приватизации государственных компаний, о прекращении действия законов, которые регулируют аренду жилья, а также о запрете ограничений на экспорт. «Мы попросим Конгресс помочь нам добиться перемен, в пользу которых сделало выбор общество в условиях кризиса, требующего неотложных действий», — подчеркнул Милей.

Reuters писало, что после объявления Милеем возможных мер в области экономики, жители Росарио, Мар-дель-Платы, Кордовы и Буэнос-Айреса вышли на улицы и устроили протестные марши, используя кастрюли и сковородки вместо барабанов. Участники этих акций требовали, чтобы президент отказался от радикальных преобразований экономики и обеспечил финансовую поддержку малоимущим гражданам.