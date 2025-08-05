Потеря Украиной части территорий может стать необходимой ценой за сохранение ее как суверенного государства. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил президент Чехии Петр Павел.

По словам Павла, украинское руководство, при всей западной поддержке, не в состоянии вернуть территории «в короткие сроки и без значительных жертв». Он также считает, что со стороны Запада «крайне несправедливо» подталкивать Киев к этому.

«Мы хотим, чтобы они выжили как независимое суверенное государство. И если возрождение Украины как независимого автономного государства сопряжено с какой-то ценой, <…> то так тому и быть», — подчеркнул чешский президента.

Павел отметил, что Прага никогда не признает российский статус утраченных Киевом территорий. При этом президент считает, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине, но убежден, что «войну невозможно выиграть на поле боя».

По его словам, экономическое давление со стороны Европы и США — более мощный инструмент, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

В начале июля Павел также говорил, что после окончания конфликта Запад может вернуться к переговорам с Россией. По мнению чешского лидера, хоть российские войска и продвигаются в зоне СВО, успехи армии даются якобы слишком большой ценой.

Он также отметил, что большая часть жителей Чехии выступает за установление хороших отношений с Россией.

«Эти люди не хотят подчиняться ее интересам, но считают, что переговоры всегда лучше, чем конфликт. Мы все верим именно в это, и я лично верю в силу переговоров. Но для переговоров нужны двое. Сейчас Россия не хочет вести переговоры», — объяснил Павел.

В августе 2024 года президент Чехии также заявлял, что Киеву не стоит питать надежд по поводу «возвращения» утраченных территорий. Павел назвал подобные представления иллюзорными.