Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент по просьбе канцлера Олафа Шольца. Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля, говорится в заявлении главы государства

«С учетом вынесенного вотума недоверия, правительство уже не имеет большинства. В обсуждениях я не увидел большинства и для правительства в другом составе. Вот почему я убежден, что новые выборы станут правильным путем на благо нашей страны»,— заявил президент Германии, цитирует Tagesspiel.

По словам Штайнмайере, в сложные времена для того, чтобы обеспечить стабильность необходимо дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте. Он напомнил об экономическом и миграционном кризисах в Германии, конфликтах на Ближнем Востоке и Украине, изменении климата.

Президент также высказался против попыток повлиять на предстоящие выборы из других государствах. По его словам, недопустимо запугивать и применять насилие в ходе избирательной кампании.

В начале ноября канцлер отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии Германии (СвДП). После этого распалась «светофорная» коалиция, которая руководила страной с 2021 года.

16 декабря большинство депутатов Бундестага отклонили вотум о доверии правительству Шольца, открыв тем самым путь к досрочным парламентским выборам.