Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны «безусловно» ввести воинскую повинность, поскольку континент «довольно слаб» в военном отношении. Об этой необходимости политик заявил в программе Sunday Morning with Trevor Phillips на канале Sky.

Латвия ввела общую воинскую повинность для мужчин в 2023 году и увеличила расходы на оборону до 4% от ВВП страны. «Учитывая то, что происходит в мире, мы приняли такое решение, и многим другим европейским странам следует последовать нашему примеру», — сказал Ринкевичс.

По словам латвийского лидера, европейским странам также следует увеличить расходы на оборону на фоне «взлетов и падений» в отношениях с США после прихода к власти Дональда Трампа.

«Многие люди нервничают. Люди следят за новостями. Конечно, сильные заверения — это одно, но другое дело — другие европейские правительства должны убедиться, что мы все становимся сильнее», — считает президент Латвии.

Комментируя его призывы, британский министр Пэт Макфадден заявил, что правительство Соединенного Королевства не рассматривает возможность введения воинской повинности, но в будущем могут потребоваться решения, соответствующие «новой реальности».

В Британии воинская повинность существовала с 1916 по 1920 годы после начала Первой мировой войны в связи с сокращением числа добровольцев, желающих служить в армии, а также с 1939 года по 1960 год, причем в 1941 году под нее подпадали в том числе все незамужние женщины и бездетные вдовы.

«Мы не рассматриваем возможность введения воинской повинности, но, конечно, мы объявили о значительном увеличении расходов на оборону», — сообщил чиновник.

По словам Макфаддена, Европа должна признать, что мир изменился, и активизировать усилия в плане собственной обороны.

«Президент Трамп на самом деле не первый президент, который сказал это, но он сказал это громче и с большей силой, чем его предшественники, поэтому, я думаю, мы должны признать этот момент», — пояснил британский министр.

Никто не собирается вводить обязательную военную службу, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова на телеканале Nova TV. По словам заместителя председателя парламентского комитета по обороне Павла Ружички, против выступило бы и оппозиционное движение ANO.

«Я не могу себе представить, что после более чем двух десятилетий существования профессиональной армии нам придется восстанавливать базовую службу, строить казармы, решать вопросы питания и логистики самого призыва», — добавила министр, назвав введение воинской повинности «крайней мерой» и выразив надежду на то, что ее не придется реализовывать никогда.

Ранее американский миллиардер и советник Трампа Илон Маск заявил в соцсети Х, что США должны выйти из НАТО и «перестать платить за оборону Европы». Схожее мнение неоднократно высказывал в своих публичных выступлениях и сам Трамп. Он также угрожал европейским союзникам отказом в защите, если они не достигнут целевого уровня оборонных расходов.