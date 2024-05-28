Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о предоставлении российского гражданства нескольким участникам группы «Би-2» и их семьям. Всего, согласно указу, паспорта республики получили восемь человек, до этого имевших только гражданство России.

«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», — написал в своем телеграм-канале глава президентской администрации Адриан Бэлуцел.

Он добавил, что Молдова «защищает человеческое достоинство и свободу слова».

Молдавские паспорта, в частности, получили бас-гитарист Максим Андрющенко, менеджер группы Алексей Левченко, а также члены их семей. В списке нет фронтменов группы — Александра Умана («Шуры») и Егора Бортника* («Левы»), так как у них есть паспорта Израиля.

О том, что несколько участников музыкального коллектива хотят получить гражданство Молдовы Бэлуцел сообщал в своем телеграм-канале в конце апреля 2024 года. По его словам, в отношении «репрессии» в отношении участников группы начались после того, как они высказали свою позицию против боевых действий на Украине.

Тогда Бэлуцел написал, что заявления музыкантов «Би-2» на получение паспорта Молдовы будут направлены президенту страны Майе Санду. Он добавил, что в республике «всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы».

Задержание музыкантов группы в Таиланде и депортация в Израиль

В конце января полиция тайского курорта Патонг задержала участников «Би-2» сразу после концерта в клубе Illusion на Пхукете. В российском консульстве отмечали, что музыкантов задержали в рамках рейда по проверке «законности оснований для осуществления концертной деятельности».

Телеграм-канал Mash писал, что инициатором задержания участников «Би-2» якобы выступило российское генконсульство, которое попросило местных властей «внимательно проверить» документы членов коллектива. Источник телеграм-канала Brief в МИД России назвал эту информацию фейком.

Несколько недель музыканты провели в миграционном центре в Таиланде, опасаясь экстрадиции в Россию в связи с визитом «высокопоставленных дипломатов из российского консульства». Однако затем в ситуацию вмешался МИД Израиля, гражданином которого является солист группы Егор Бортник*. После этого все участники группы «Би-2» покинули Таиланд и направились в Тель-Авив.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов