Президент Швейцарии Виола Амхерд направила российскому главе Владимиру Путину письмо после его переизбрания на новый срок в марте 2024 года. Оно было получено на прошлой неделе, пишет Blick со ссылкой на комментарий швейцарского Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что послание не содержит поздравлений с победой на выборах.

По словам представителя Министерства обороны Швейцарии Лоренца Фришкнехта, послание затрагивает несколько тем «с учетом нового срока полномочий президента России». В нем, в частности, выражены соболезнования близким жертв теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, и сочувствие пострадавшим от наводнений в российских регионах.

Фришкнехт назвал письмо Амхерд «приглашением к диалогу в трудные времена». Он заявил, что президент Швейцарии изложила позицию страны, согласно которой «компасом для достижения мира и процветания» должно служить соблюдение международного права, прав человека и универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН.

15 и 16 июня в Швейцарии пройдет мирная конференция по Украине. Амхерд заявляла, что это мероприятие направлено «на достижение общего понимания между как можно большим числом государств для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине».

«Речь идет о том, чтобы предпринять конкретные шаги для мирного процесса. Конференция послужит платформой, на которой все присутствующие государства смогут высказать свои идеи», — добавила она.

По словам президента Швейцарии, успешный итог мероприятия не гарантирован, но «альтернативой было бы ничего не делать».

Россия не примет участие в конференции, хотя министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что без Москвы мирный процесс невозможен. Ранее он также выступал за включение российской стороны в переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что в основе организованной Швейцарией конференции лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского».

В посольстве России в Швейцарии добавили, что эта формула якобы «не предполагает никаких компромиссов, альтернатив», а также «полностью игнорирует сделанные из самых добрых побуждений инициативные предложения, которые прозвучали в свое время от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств».