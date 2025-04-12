Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.
«Мы готовимся к визиту президента Мадуро. Мы будем признательны, если он будет с нами в День победы», — сказал глава российского ведомства в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на Анталийском дипломатическом форуме.
Лавров добавил, что визит Мадуро в Москву будет «хорошей возможностью» для обсуждения двусторонних вопросов и международной ситуации с президентом России Владимиром Путиным.
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы в марте, тогда президенты общались по видеосвязи. Российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения имеют длительную историю и сейчас вышли «на уровень стратегического партнерства».
По словам Путина, «хороший, прочный фундамент» для дальнейшего расширения многоплановых связей России и Венесуэлы на долгосрочную перспективу создаст договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который полностью согласован.
«Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для Вас время», — обратился Путин к Мадуро.
Российский глава добавил, что страны придерживаются «схожих позиций по многим вопросам международной повестки дня», продвигают «принципы суверенного равенства государств» и «взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела».
Кто еще приедет в Москву на 9 мая
В сентябре 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что список приглашенных в Москву на 9 мая будет «внушительным». По его словам, прежде всего в него будут включены лидеры стран СНГ.
«Там и саммит неформальный СНГ планируется. Это будут очень насыщенные дни», — говорил Песков.
Об участии в праздновании Дня Победы в Москве уже заявили:
- председатель КНР Си Цзиньпин;
- лидер Бразилии Лула да Силва;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Палестины Махмуд Аббас;
- посол Израиля в Москве Симона Гальперин;
- президент Сербии Александр Вучич;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- президент Беларуси Александр Лукашенко;
- глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву на 9 мая. В Кремле рассказали об отсутствии договоренности с американской стороной о визите Трампа в Москву на 9 мая.