При обрушении двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице в Дзержинском районе Нижнего Тагила погиб один человек, еще восемь оказались под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Телеграм-канал «112» уточняет, что погибла женщина.

«Спасатели видят под обломками рухнувшего дома в Нижнем Тагиле еще 2 тела без признаков жизни. Пока к ним не смогли подобраться, возможно, люди еще живы», — говорится в сообщении канала.

По словам источника ТАСС, взрыв газовоздушной смеси, ставший причиной обрушения, произошел в квартире на третьем этаже. В МЧС сообщили, что число пострадавших выросло до 10 человек, пять из которых — это дети.

Напомним, после взрыва, из-за которого в соседних домах вылетели оконные стекла, обрушился один подъезд с 15 квартирами. Через некоторое время произошло частичное обрушение соседнего подъезда. В общей сложности из дома эвакуировали 70 человек, для их размещения подготовлено 30 квартир.

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК), следствие координирует замглавы регионального главка Следкома полковник юстиции Алексей Невгад.

Проверку по своей линии проводит прокуратура Свердловской области. На месте происшествия работу сотрудников надзорного ведомства и правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора региона Александр Юровских. По его словам, прокуратура возьмет на себя контроль за размещением эвакуированных и проверку работы газовой службы.

На место происшествия выехали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области. Градоначальник пообещал, что жильцы частично рухнувшего дома получат психологическую и материальную помощь. Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поручил оказать необходимую помощь и развернуть пункты временного размещения для эвакуированных.

Техническое обслуживание газового оборудования в частично рухнувшей пятиэтажке проводилось 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сервисную компанию. По данным уральских СМИ, последняя проверка системы газоснабжения в доме проводилась 19 июня.

На сайте ГИС ЖКХ указано, что дом, где рухнул подъезд, был построен в 1970-х годах, и его износ на омент обрушения оценивался не более чем в 30%. Здание обслуживала управляющая компания «Тагил-Сити».

В доме 80 жилых квартир и шесть подъездов, уточняет Е1. По данным издания, капремонт дома должны были провести в 2030-2032 годах — отремонтировать крышу, фасад, фундамент, подвал и коммуникации. Систему газоснабжения планировалось ремонтировать только в 2042-2044 годах.