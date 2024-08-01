Днем 1 августа в доме на Сибирской улице в Дзержинском районе Нижнего Тагила взорвалась газовоздушная смесь, в результате чего полностью обрушился подъезд с 15 квартирами. Пожара на месте взрыва не возникло, но вскоре рухнул соседний подъезд — второй. Под завалами оказались люди, в том числе маленькие дети. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

При обрушении пострадали девять человек, в том числе пятеро детей. На месте работает общая группировка численностью более 170 человек и 45 единиц специальной техники. Разбор завала и поиски пострадавших продолжаются, сообщили RTVI в МЧС.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии легкой степени тяжести, уточняет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

Mash сообщал, что из-под завалов были спасены два маленьких ребенка, одному из которых три месяца, а также пенсионерка в состоянии средней степени тяжести. Baza пишет, что пострадавший мальчик, которому зажало ногу обломком плиты, смог дозвониться своей матери и попросить о помощи.

На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, в город выехали медики Территориального центра медицины катастроф — мобильный медкомплекс, бригада специалистов и два вертолета (детской и взрослой реанимации).

Из пострадавшего и соседнего домов эвакуированы 70 человек. Расположенный рядом детский сад при взрыве повреждений не получил.

Жилец соседнего дома Илья Чиканцев рассказал «Ленте.ру», что «все подпрыгнули от хлопка». «Спустя три минуты вышел из здания посмотреть, что происходит. Вижу, народ стоит, фотографирует. Увидел, что секция дома обрушилась, пожара нет. Был сильный запах газа», — поделился мужчина.

По его словам, экстренные службы быстро прибыли на место происшествия и огородили территорию, но первую помощь пострадавшим оказывали очевидцы. «Просили воды, перекиси, бинтов, я сразу побежал в аптеку. Минуты через три вернулся, была уже полиция, скорая, МЧС, газовики и пожарные», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

«Я живу в соседнем доме. Во время взрыва даже у нас было ощущение, что началось землетрясение. Все, что стояло на столе, затряслось и задрожало. Мой кот так испугался, что спрятался под кровать и не выходит оттуда, шипит, он никогда так не делал. По всему городу слышны сирены от спецтехники», — заявила местная жительница NEWS.ru.

Следственное управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК). На место происшествия выехала усиленная следственная группа из самых опытных следователей и криминалистов. Работу координирует замглавы регионального главка Следкома полковник юстиции Алексей Невгад.

Проверку по своей линии начала областная прокуратура. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора региона Александр Юровских, который будет координировать работу сотрудников надзорных и правоохранительных органов. Им предстоит выяснить. кто обслуживал дом и когда там в последний раз обслуживали систему газоснабжения и проводили ремонт.

«Прокуратура будет контролировать вопросы размещения жителей дома в пункте временного размещения. Будут приняты все возможные меры по защите прав пострадавших граждан», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области. Градоначальник заверил, что жильцы частично рухнувшего дома получат психологическую и материальную помощь. Глава региона по прибытии проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поручил оказать необходимую помощь и развернуть пункты временного размещения для пострадавших.

Техническое обслуживание газового оборудования в частично рухнувшей пятиэтажке проводилось 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сервисную компанию.

По данным тагильских СМИ, последняя проверка системы газоснабжения в доме проводилась 19 июня. На сайте ГИС ЖКХ указано, что дом, где рухнул подъезд, был построен в 1970-х годах, и его износ оценивался не более чем в 30%. Здание обслуживала управляющая компания «Тагил-Сити».

В доме 80 жилых квартир и шесть подъездов, уточняет Е1. По данным издания, капремонт дома должны были провести в 2030-2032 годах — отремонтировать крышу, фасад, фундамент, подвал и коммуникации. Систему газоснабжения планировалось ремонтировать только в 2042-2044 годах.