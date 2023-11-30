13 постояльцев нелегального хостела Almaty Hostel в Алма-Ате, включая двух россиян, стали жертвами пожара, сообщил городской Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на площади 30 кв. метров поступило ранним утром 30 ноября. На момент начала пожара в хостеле находились 72 человека, 59 из которых смогли покинуть здание самостоятельно. Причиной смерти остальных, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.

В алма-атинском полицейском департаменте уточнили, что двое погибших являлись гражданами России. Мэр Алма-Аты Ерболат Досаев сообщил, что один из них приехал из Якутии.

По его словам, жертвами пожара стали также гражданин Узбекистана и 11 казахстанцев. Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники утверждают, что в хостеле погибли двое 22-летних россиян — Герман Андреев из Якутии и Надир Абдусалямов из Татарстана. В мэрии добавили, что в хостеле проживали преимущественно приезжие из Пакистана.

Корреспондент телеканала «Хабар 24» сообщил с места происшествия, что хостел находится в старой части города — в здании постройки приблизительно 1950-х годов. Журналист отметил, что на доме нет признаков открытого горения, и предположил, что произошло сильное задымление без распространения огня.

По данным Mash, хостел находился в трехэтажном здании на улице Ади Шарипова. Возгорание началось в подвальном помещении приблизительно в полшестого утра (около 02:30 мск), когда большинство постояльцев еще спали.

Причины возгорания устанавливаются, место происшествия оцеплено полицией. Глава департамента Алма-Аты по чрезвычайным ситуациям заявил, что хостел был открыт без разрешения властей и работал незаконно, занимая подвальное помещение и первый этаж.