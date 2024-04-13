В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию машиностроительного завода в Луганске пострадали девять человек. Об этом 13 апреля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Глава ЛНР заявил, что ВСУ выпустили по заводу несколько ракет. Среди пострадавших — семь сотрудников предприятия и двое жителей близлежащих домов. Медики оказывают им всю необходимую помощь, отметил Пасечник.

В результате обстрела повреждения также получили несколько жилых домов. Сотрудники администрации Луганска оценивают ущерб, «причиненный луганчанам в результате обстрела», добавил глава ЛНР.

Пасечник связал обстрел Луганска с отсутствием успехов у украинской армии на фронте. Глава ЛНР уточнил, что на подвергшемся удару завод в ближайшее время планировалось запустить производство.

«Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — написал Пасечник.

Днем 12 апреля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске. Луганский информационный центр со ссылкой на очевидцев написал, что сильный взрыв был слышен в районе луганской школы № 5, после чего начался пожар. ТАСС писал, что дым от него был виден даже из центра города».

Жительница Луганска рассказала, что звук полета ракет был слышен «даже в южной части города».

ТАСС со ссылкой на силовые структуры писал, что, по предварительным данным, ВСУ нанесли удар по Луганску двумя ракетами Storm Shadow. Агентство отметило, что с начала года это первый ракетный обстрел Луганска.