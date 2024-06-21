Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), писатель и участник боевых действий на Украине Захар Прилепин будет преподавать в магистратуре МГУ. Как сообщил представитель СРЗП Максим Ананьев, команда Прилепина и факультет политологии МГУ начинают сотрудничество по подготовке специалистов в области «информационного противоборства».

По словам Ананьева, собранная Прилепиным «команда профессионалов» решила участвовать в реализации программы «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны». Факультет политологии МГУ на своем сайте сообщил, что объявляет набор на эту магистерскую программу, которая реализуется на факультете с 2022 года, «успешно прошла апробацию и продолжает развитие в модернизированном виде».

«На новом этапе планируется усилить содержание программы за счет введения новых дисциплин, спецкурсов и факультативов. Планируется участие в учебном процессе специалистов из команды Захара Прилепина, депутатов Госдумы, представителей других органов власти и управления», — добавили в пресс-службе факультета.

Студенты в процессе обучения получат «знания, умения и навыки в области обеспечения национального информационного суверенитета и противодействия операциям гибридных, когнитивных и ментальных войн», сказано в пресс-релизе.

Обучение по программе рассчитано на два года, выпускники получат квалификацию магистра по направлению подготовки «Конфликтология». Форма обучения — контрактная (20 мест), бюджетных мест нет. Стоимость обучения — 432 тыс. в год.

Как отметил Ананьев, выпускники программы будут готовы к работе в государственных органах и институтах власти, смогут обеспечивать «информационно-коммуникационное сопровождение деятельности органов публичной власти», а также «эффективно препятствовать попыткам социально-политической дестабилизации и разрушения традиционного ценностно-смыслового пространства России».

Позиция Прилепина

Захар Прилепин — автор таких романов, как «Патологии», «Санькя», «Грех», «Черная обезьяна», «Обитель». В прошлом служил в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне. Прилепин еще до начала Россией военной операции на Украине участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины, с декабря 2015 года был советником главы ДНР Александра Захарченко (1976 — 2018).

Говоря о военной операции России на Украине, Прилепин отмечал, что он «именно того, что сейчас происходит, и добивался». По его словам, кому-то Украина «может казаться отдельной территорией, страной», но его точка зрения в том, «что распад Советского Союза юридически нелегитимен».

В мае 2023 года в Нижегородской области произошло покушение на Прилепина — автомобиль, в котором ехал писатель, был взорван. Прилепин в результате происшествия получил ранение ног, СМИ упоминали также сотрясение мозга.

В МИД России заявили, что речь идет о теракте, «организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы». СК России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело о теракте. По подозрению в покушении был задержан 29-летний уроженец Донецкой области Александр Пермяков.

Президент России Владимир Путин в июне прошлого года наградил Прилепина орденом Мужества. Наряду с Прилепиным орденом мужества был посмертно награжден его личный охранник Александр Шубин с позывным «Злой», который погиб при покушении на писателя.