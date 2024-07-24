Политик, писатель и участник боевых действий на Украине Захар Прилепин вступился за режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, приговоренных к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». По словам Прилепина, избранное судом наказание оказалось несоразмерным.

«Я, честно говоря, не очень понял, в чем там реальный состав преступления. Якобы оправдание ИГИЛ* в этой пьесе, потому что там симпатичный игиловец*», — сказал Прилепин (цитата по Daily Storm).

Он отметил, что не смотрел спектакль «Финист — Ясный сокол», но прочитанные им тексты, касающиеся этого дела, «не убедили» его, что людей «реально нужно сажать за такие вещи».

По мнению Прилепина, определенные люди создали и приветствовали ту «ситуацию в культуре», которая «порождала такие тексты, такие фильмы». Теперь эти люди «делают вид, что они ни при чем», добавил писатель.

Второй западный окружной военный суд в Москве 8 июля назначил Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом для возбуждения дела стал спектакль «Финист — Ясный сокол», в котором рассказывается о женщинах, решивших выйти замуж за исламских боевиков.

Постановка основана на реальных историях женщин, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами и решили уехать к ним в Сирию. Кроме того, она дополнена реальными протоколами допроса россиянок, вернувшихся на родину после пребывания в ИГИЛ*.

В 2022 году спектакль «Финист — Ясный сокол» получил «Золотую маску» — самую престижную российскую театральную награду. Беркович и Петрийчук вину в оправдании терроризма не признали.

* организация признана террористической и запрещена в России