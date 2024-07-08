Военный суд в Москве 8 июля приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». Подсудимые вину не признали. В поддержку театральных деятельниц выступили журналисты, оппозиционные политики, режиссеры, писатели и другие деятели культуры. RTVI собрал некоторые реакции на решение суда

Постановка «Финист Ясный Сокол» основана на реальных историях женщин, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. Кроме того, она дополнена реальными протоколами допроса россиянок, вернувшихся на родину после пребывания в ИГИЛ**. В 2022 году спектакль получил «Золотую маску» — самую престижную российскую театральную награду.

Правозащитница, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева

Если не бояться называть вещи своими именами, то да, — это жестокий приговор.

Великие философы приходили к выводу, что жестокость приводит к одичанию и наказывает в итоге всех тех, кто ее допустил.

Журналистка Ксения Собчак

Ужасный приговор Жене Беркович и Светлане Петрийчук. У меня просто нет слов.

Дать срок, да еще и по такой тяжелой статье людям, которые этот самый терроризм своей постановкой вообще-то изобличают, а не оправдывают — это позор для нашего правосудия.

За постановку, которая получала «Золотую маску».

Публицист Анатолий Несмиян

Любопытно, что в материалах дела по обвинению Беркович и Петрийчук фигурирует экспертное заключение «деструктолога» Романа Силантьева. Нюанс в том, что он и выдумал такую науку, и является единственным ее представителем. В перечне РАН такой науки нет.

Фактически можно было пригласить для выдачи заключения таролога, вудуиста, белого мага или исследователя торсионных полей. Достоверность экспертизы было бы приблизительно такой же.

Журналистка, член СПЧ Екатерина Винокурова

Проблема, как всегда, опять же одна, и она банальна: если против вас возбудили дело, то, даже если его возбудили на ровном месте, а вы хотели сказать прямо противоположное — интересы силовой корпорации будут важнее, чем универсальное отстаивание принципа справедливости, так как, если дело развалится, то будут последствия для тех, кто его возбудил. <…>

Пожалуй, главная эмоция от этого приговора — ощущение всеобщей и одновременно личной полной беззащитности и бессилия. Никто из нас не знает, где его заставят споткнуться, и какое в этом случае найти небанальное слово, чтобы совершилось чудо под названием «Правда и справедливость».

Сегодня чуда не произошло.

Журналист Антон Орехъ

Шесть лет.

Ни закона, ни чести, ни совести.

Журналист Дмитрий Колезев* (в телеграм-канале)

Беркович и Петрийчук получили по шесть лет колонии ЗА ПЬЕСУ.

Вдумайтесь просто в это. Разумеется, всякое репрессивное дело — это рафинированное безумие, но от этого каждое из них не перестает шокировать.

Политик Екатерина Дунцова* (в телеграм-канале)

Суд увидел оправдание терроризма в в спектакле «Финист Ясный Сокол», получившем к тому времени две престижные премии «Золотая Маска».

Процесс после сомнительных выступлений свидетелей обвинения проходил в закрытом от публики режиме. Надеюсь, Евгения и Светлана смогут добиться справедливости в апелляции.

Актриса Юлия Пересильд

6 лет колонии… очень жестоко. Оставить детей без мам в Год Семьи…

Я очень надеюсь, что дело пересмотрят.

Политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков*

Демонстративное людоедство по отношению к двум хрупким невиновным девушкам. Впервые со сталинских времен — откровенно, неприкрыто за художественное произведение. Которое незадолго до приговора получило госпремию «Золотая маска» — то есть, по сути, признание от той же системы, которая их сейчас и судит.

Главная претензия к ним, конечно же, не пьеса про русских девушек и ИГИЛ**, а пронзительные стихи Жени Беркович про Украину. Светлана Петрийчук, получается, села вообще «за компанию» — Кафка отдыхает. Сил им и их близким!

Режиссер Борис Гуц

Показательная порка для всех художников. Жестокая, мерзкая.

А для тех, кто в ментальном танке, советую поднять жопу и посмотреть спектакль, за который девушек посадили.

Журналистка Екатерина Гордеева* (в телеграм-канале)

Так, лишив мамы удочеренных дочерей Жени и внучки ее очень пожилую и очень слабую бабушку (вторая умерла во время следствия), российское правосудие отметило День любви и семьи, про который трубят во всех госСМИ.

Политолог Константин Калачев

Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка (здесь и далее — до конца текста спикера — цитатитуются слова российского и польского революционера, советского государственного и партийного деятеля Феликса Дзержинского. — Прим. RTVI).

От сумы и тюрьмы не зарекайся.

Был бы человек, а статья найдется.

Из суда — что из пруда: сух не выйдешь.

Так и живем…

Писатель Борис Акунин* (в телеграм-канале)

За театральный спектакль в России выносят тюремный приговор впервые. Кажется, такого в мировой истории вообще еще не бывало. Даже при Сталине актеров и драматургов приговаривали не за профессиональную деятельность, а по 58 статье.

Чтобы сажать за пьесу и постановку — это прямо новое слово в театральной критике. <…> Этот процесс попадет в учебники.

Писатель Дмитрий Быков* (в телеграм-канале)

Имена Беркович и Петрийчук теперь не забудут во всем мире. Как [советских писателей-диссидентов] Синявского и Даниэля с такими же сроками.

Теперь мы знаем, кто главные и лучшие писатели России.

Программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова (в фейсбуке***):

Никакие доводы, никакие свидетели, ничего, ничего не сработало.

Наверно, и не могло?

Интересно, тот, кто был инициатором и автором этого как себя ощущает? Радуется?

P. S. Худрук Александринского театра Валерий Фокин заявил РБК, что считает приговор режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук «неоправданно жестоким».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена

*** деятельность Meta по распространению соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена