Во время заседания по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст 205.2 УК РФ), Беркович пожаловалась на плохое самочувствие. После этого ей вызвали скорую поиощь, а заседание было отложено, пишет издание «Медиазона»* со ссылкой на корреспондента из зала суда. Спустя несколько часов телеграм-канал «Адвокаты PRO людей» сообщил, что Беркович и Петрийчук вновь завели в зал суда.

«Девочек привели в зал. Все ожидают продолжения заседания», — говорится в сообщении.

По данным издания «Медиазона»* утром 10 июня Беркович сообщила о своем плохом самочувствии адвокату Ксении Карпинской, которая позже сказала об этом журналистам. На что именно жаловалась Беркович, неизвестно.

Корреспондент «Новой газеты» передает, что «было заметно, что Женя бледная и плохо себя чувствует». «Она просила что-то у защитницы Елены Ореховой, на что Орехова предложила ей воду. Зашла прокурор Денисенко, спросила: «Плохо себя чувствуете?», — передает корреспондент «Новой».

После этого Денисенко вышла из зала суда, а спустя несколько минут конвой вывел подсудимых в наручниках.

«Из-за жалобы подсудимой Беркович на плохое самочувствие ее отвели в конвойное помещение и ей была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Поскольку рассмотрение уголовного дела без подсудимых невозможно, заседание отложено до установления возможности подсудимой Беркович продолжить участие в судебном заседании», — объявил cудья Юрий Массин.

Беркович и Петрийчук арестовали по обвинению об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в спектакле «Финист Ясный Сокол» в мае 2023 года. В апреле Росфинмониторинг внес режиссера и драматурга в перечень террористов и экстремистов. Постановка «Финист Ясный Сокол» основана историях женщин, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. Кроме того, она дополнена реальными протоколами допроса россиянок, вернувшихся на родину после пребывания в ИГИЛ**. В 2022 году спектакль был удостоен театральной премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

В начале мая суд продлил арест Беркович и Петрийчук до октября 2024 года. Во время заседания защита просила приобщить материалы дела о состоянии здоровья Петрийчук. Адвокат драматурга предоставила суду документы, в которых указано, что у Петрийчук — сколиоз и артроз левого колена. Режиссер Евгения Беркович также просила не продлевать ей меру пресечения в связи с ухудшающимся психологическим состоянием ее приемных дочерей.

Прокурор счел необоснованными доводы защиты об изменении меры пресечения и настоял на продлении ареста. Адвокаты обвиняемых заявили, что планируют обжаловать решение суда.

*признано Миностюм России иностранным агентом

**организация признана террористической и запрещена в России