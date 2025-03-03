Президент Украины Владимир Зеленский перед отлетом из Великобритании, где он посетил европейский саммит по безопасности и встретился с королем Карлом III, ответил на вопросы журналистов. Он высказался о перспективах мирного соглашения и условиях своей отставки, отношениях с президентом США Дональдом Трампом и сделке по минералам. RTVI собрал его высказывания.

После перепалки с Трампом в Белом доме Зеленский, который свободно владеет английским, предпочел говорить с британскими журналистами на украинском языке через переводчика. Когда его попросили сказать несколько слов по-английски, он ответил: «Лучше я буду говорить по-украински, это мое предпочтение», передает Sky News.

Журналистка телеканала Ялда Хаким, участвовавшая в пресс-конференции, сочла, что украинский президент «выглядел уверенным и полным надежд». Его настроение, «по крайней мере на публике, не было подавленным», согласилась с этой оценкой журналистка «Би-би-си» Лора Кюнсберг.

О мирном соглашении

До соглашения об окончании боевых действий еще долгий путь, заявил Зеленский. По его словам, любое мирное соглашение должно быть «честным, справедливым, стабильным» и содержать четкие гарантии безопасности. Зеленский исключил возможность территориальных уступок и отказа от территорий, которые находятся под контролем России. «Наши территории и наши ценности не продаются. Наши свободы не продаются», — заявил он.

Комментируя план президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который предусматривает перемирие на месяц в воздухе, на море и в энергетической сфере, Зеленский кратко сообщил, что «в курсе» этой инициативы.

Украина считает лучшей гарантией своей безопасности сильную украинскую армию. Некоторые важные договоренности уже достигнуты, но не афишируются, поскольку предстоит еще много встреч, пояснил Зеленский. «В ближайшие недели, я думаю, будет более понятное видение, как может быть усилена Украина», — заявил Зеленский.

Об отношениях с США

Как отмечает «Би-би-си», после перепалки в Белом доме Зеленский не был груб по отношению к Трампу и почти не называл его по имени. По оценке журналистки Лоры Кюнсберг, украинский президент не будет извиняться перед Трампом или «выражать сожаление по поводу всего, что произошло в Овальном кабинете». Тон Зеленского «не свидетельствовал о его стремлении к любезности», добавила она.

По мнению Зеленского, инцидент в Вашингтоне не принес ничего позитивного для Украины и США «как для партнеров». При этом он уверен, что напряженность пройдет и в дальнейшем, если переговоры будут «конструктивными, то будет и положительный результат».

Зеленский считает, что отношения с США продолжатся, но переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями, передает Reuters. Он отметил, что после перепалки в Овальном кабинете между Киевом администрацией Трампа поддерживалась связь, но не уровне президентов.

Зеленский добавил, что готов снова поехать в США, если Трамп пригласит его «для конструктивного диалога».

«Я представляю интересы страны, которая очень сильно зависит от поддержки, от партнерства. А уж если меня пригласят для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных ответов, я буду», — сказал украинский президент.

Он добавил, что США — один из главных партнеров Украины, и назвал большой честью находиться в Белом доме по приглашению американского лидера. Однако украинская сторона «достойна равного диалога», подчеркнул Зеленский.

О сделке по минералам

Украина по-прежнему готова подписать соглашение с США о добыче полезных ископаемых, когда все стороны будут готовы.

«Мы настроены конструктивно, если мы согласились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать», — сказал Зеленский.

По его словам, нужно время, чтобы «проанализировать какие-то вещи», и также важно, чтобы была услышана украинская позиция.

О призывах уйти в отставку

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм после провальных переговоров Зеленского и Трампа в Белом доме заявил, что украинскому президенту «нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то», с кем США смогут вести дела, либо «измениться». В похожем ключе высказался спикер палаты представителей Майк Джонсон. По его мнению, Зеленскому нужно «прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен возглавить страну и сделать это».

В разговоре с британскими журналистами Зеленский предложил предоставить Грэму украинское гражданство.

«И тогда его голос начнет набирать вес, и я услышу его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине», — сказал он.

Зеленский добавил, что сменить его на посту будет непросто, поскольку «недостаточно просто провести выборы», нужно будет еще и «помешать мне участвовать», что «намного сложнее». Зеленский повторил, что он готов уйти в обмен на принятие Украины в НАТО.