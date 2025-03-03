Президент Франции Эмамнюэль Макрон в интервью Le Figaro сообщил, что совместно с премьер-министром Великобритании разработал план прекращения боевых действий на Украине. По его мнению, в случае достижения договоренности между Россией и США Москва «в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности, путем ее демилитаризации».

Франко-британский план предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц, отметил Макрон. Отправка европейских военнослужащих в качестве миротворцев планируется только на втором этапе.

«В ближайшие недели на украинской территории не будет никаких европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться приемлемого перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, с развертыванием войск», — пояснил французский лидер.

Он подчеркнул, что Франция хочет мира, но ей это не нужно «ни за какую цену, без гарантий».

Кроме того, Макрон назвал важным возобновление диалога между США и Украиной, которые обострились после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Встреча украиского и американского лидеров прошла в Вашингтоне 28 февраля. По ее итогам планировалось подписать соглашение о совместной добыче ископаемых на Украине в качестве компенсации за оказанную Киеву военную помощь. Однако во время встречи Зеленский и Трамп вступили в перепалку, в ходе которой американский президент и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к США, поскольку тот показал неготовность к мирному урегулированию военного конфликта. В результате подписание соглашения было сорвано.

Накануне премьер-министр Великобритании заявил в интервью «Би-би-си», что для прочного мира на Украине необходимы три составляющие: поддержка со стороны США, европейская поддержка с гарантиями безопасности, а также «сильная Украина», которая сможет продолжать боевые действия при необходимости и будет иметь сильную позицию на переговорах.