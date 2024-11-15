Экономический блок правительства внимательно наблюдает за динамикой экономики, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о повышении ипотечных ставок банками. По его словам, принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране, пишет «Ъ».

«Безусловно наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране, и последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», — заявил представитель Кремля.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. В ЦБ заявили, что «требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели».

Сбербанк с 15 ноября сразу на 3,5 процентных пункта повысил ставки по базовым ипотечным программам и теперь минимальная ставка по кредитам теперь составит 28,1%. Ранее минимальная ставка на готовое жилье составляла 24,6%, на строящееся — 24,9%.

Изменения связаны с повышением ключевой ставки и ростом стоимости облигации федерального займа (ОФЗ), пояснили в Сбербанке. Также уточняется, что по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить ипотеку на старых условиях.

ВТБ также принял решение поднять ставки по вкладам до 24% годовых. Повышение составило сразу 2,5 процентного пункта.