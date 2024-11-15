Сбербанк с 15 ноября сразу на 3,5 процентных пункта повысил ставки по базовым ипотечным программам, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Таким образом минимальная ставка по кредитам теперь составит 28,1%, в то время как ранее она достигала 24,6%.

«Минимальная ставка на «Домклике» по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%», — уточнили в «Сбере».

Прежде минимальная ставка на готовое жилье составляла 24,6%, на строящееся — 24,9%.

Изменения связаны с повышением ключевой ставки и ростом стоимости облигации федерального займа (ОФЗ), пояснили в банке. Также уточняется, что по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить ипотеку на старых условиях.

Увеличение ставки на ипотеку также отразится на условиях льготных программ, рассказали в «Сбере». Таким образом, по «Семейной ипотеке» минимальная средневзвешенная ставка составит 11,8% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для других регионов при сумме кредита свыше 7 млн ставка будет в пределах 12,9%. По программе «Ипотеке для ИТ» — 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей.

В то же время банк ВТБ принял решение поднять ставки по вкладам до 24% годовых. Повышение составило сразу 2,5 процентного пункта, говорится на сайте денежной организации.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. В регуляторе посчитали, что «требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели».

Многие участники рынка, эксперты и депутаты негативно отнеслись к повышению ставки. В частности, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина обвинила Центробанк «в негативном влиянии на демографические показатели». По ее мнению, высокая ключевая ставка «убила льготную ипотеку», что вызвало сложности для молодежи и тех кто пытается обзавестись собственным жильем.