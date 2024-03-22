Выходные дни с 23 по 24 марта в Москве будут теплыми, но дождливыми, рассказал в беседе с «NEWS.ru» руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, осадков не было на протяжении всего месяца, и сейчас природа это исправит.

«Погода будет облачной в выходные дни. Самое главное, что фронтальная система с запада принесет в Москву небольшие дожди. Осадков практически не было в течение всего месяца, и сейчас природа решила исправить эту погрешность», — поделился Шувалов.

По словам метеоролога, температура воздуха днем будет достигать 6—8 градусов тепла. Ночью также сохранятся плюсовые температурные показатели, за счет чего гололедица на дорогах исчезнет, а снежные сугробы начнут таять.

До этого Шувалов в беседе с RTVI отмечал, что метеорологическая весна пришла в столицу на неделю раньше климатических сроков. Однако это не значит, что похолоданий уже не будет, подчеркивал синоптик. По его словам, стоит ожидать температурных колебаний, которые являются нормой для средней полосы в марте и апреле.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что не смотря на плюсовую температуру, в марте весь снег растаять не успеет. По его оценке, это произойдет не раньше конца первой декады апреля, поскольку в этом году образовался довольно плотный снежный покров. Синоптик отметил, что при этом в Москве снег могут убрать раньше, но в естественных условиях снежные сугробы продолжат лежать до апреля.