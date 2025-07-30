В Московском областном суде коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного ребенка в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года в калининградский роддом поступила роженица, у которой на свет появился недоношенный ребенок. Мальчик родился с экстремально низкой массой тела — около 700 граммов.

На суде прозвучали показания о том, что исполняющая обязанности главврача Белая во время утреннего собрания дала персоналу указание фальсифицировать медицинскую документацию, пишут “Известия”. Согласно свидетельствам, она распорядилась изменить записи в историях родов, а также объявить роженице о мертворождении ребенка. Целью этих действий, по словам одной из свидетельниц, было сохранение положительной статистики роддома.

Другая свидетельница сообщила, что лично видела новорожденного живым в палате — ребенок находился на аппарате ИВЛ. Однако, по ее словам, Белая распорядилась вывести медперсонал из помещения, а позднее объявила о смерти младенца. Также свидетельница сообщила, что спустя 48 часов по указанию и.о. главного врача все документальные свидетельства этого случая были уничтожены.

На суде также дал показания акушер-гинеколог, принимавший роды, он подтвердил, что младенец родился живым. По его словам, мать проявляла беспокойство о состоянии ребенка.

По данным следствия, для спасения новорожденного требовался дорогостоящий препарат, однако Белая, по версии обвинения, отказалась его использовать, чтобы не расходовать бюджет медучреждения. Следствие считает, что и.о. главврача дала распоряжение анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу сульфат магния, а затем приказала указать в документах ложные сведения о мертворождении.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд, где первоначально с участием коллегии присяжных рассматривалось дело, оправдал обвиняемых врачей. Однако прокуратура подала апелляцию, и в мае 2021 года Первый апелляционный суд отменил вердикт, постановив провести повторное рассмотрение дела. Впоследствии по запросу Генеральной прокуратуры судебные слушания были перенесены в Московскую область.

В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Элину Сушкевич к девяти годам, а Елену Белую — к девяти с половиной годам колонии общего режима, с дополнительным трехлетним запретом на медицинскую деятельность после освобождения. Несмотря на приговор, обе осужденные продолжали настаивать на своей невиновности и подали апелляцию в Президиум Верховного суда.

В октябре 2023 года Верховный суд принял решение отменить предыдущие постановления и направить дело на новое рассмотрение. В результате Первый апелляционный суд общей юрисдикции аннулировал вынесенный ранее приговор и постановил провести повторное судебное разбирательство в Московском областном суде.

Дело врачей Белой и Сушкевич получило широкую поддержку в медицинском сообществе. Среди тех, кто публично выступил в их защиту, были академик РАН Николай Володин, заведующая кафедрой неонатологии РНИМУ им. Пирогова профессор Марина Дегтярева, а также главный неонатолог Минздрава в СКФО Алексей Мостовой.

Известный врач Леонид Рошаль, возглавляющий Национальную медицинскую палату, также потребовал пересмотра дела Белой и Сушкевич. Он открыто заявил о фактах давления суда на присяжных заседателей, а также подверг резкой критике проведённую судебно-медицинскую экспертизу, указав на ее несостоятельность.

В октябре 2024 года Верховный суд постановил пересмотреть дело врачей из Калининграда, одновременно ужесточив меру пресечения — обе обвиняемые были взяты под стражу. Ранее Сушкевич и Белая отбывали наказание в колонии №4 того же региона. Адвокат Белой Виктор Бородин сообщал, что его подзащитная к этому времени полностью разочаровалась в правосудии и потеряла надежду на справедливое разрешение своего дела.