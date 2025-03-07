Неизвестные подожгли дверь квартиры, которая принадлежит жене рэпера Noize MC*, сообщает телеграм-канал Baza. По данным «Известий», причиной поджога стало выступления музыканта в футболке с символикой украинского батальона «Азов»**.

Предположительно, это совершили участники банды серийного поджигателя и погромщика по прозвищу «Пианист» — на стене рядом с дверью была нанесена надпись «Привет врагу и предателю Ване Нойз МС* от Пианиста». Злоумышленники снимали свои действия на видео, где видно, как молодой человек в присутствии сообщника обливает дверь бензином.

Огонь не перекинулся на соседние помещения, однако, по данным Baza, в коридоре дома на Васильцовском необходимо будет провести ремонт.

Как пишут «Известия», после поджога в полицию обратился мужчина, «непохожий на Noize MC*», который представился владельцем квартиры. Издание также сообщает, что сам Пианист назвал причиной поджога выступление рэпера в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов»**.

Предположительно, речь идет о выступлении Noize MC* на концерте в Испании в мае 2024 года. На видеороликах с этого мероприятия видно, как несколько слушателей разворачивают флаг Украины с гербом «Азова»**, после чего рэпер расстегивает куртку, под которой видна футболка с надписью «Азов»**.

Журналист Илья Шепелин* в соцсети X отметил, что на самом деле на футболке рэпера был изображен поезд «Азов», который до 24 февраля 2022 года курсировал между Мариуполем и Киевом, а после «почему-то перестал».

В феврале «Вечерняя Москва» писала, что банда Пианиста подожгла дверь вокалиста группы «Би-2» Егора Бортника* рядом со станцией метро «Улица 1905 года». На стене рядом с дверью поджигатели также оставили надпись «Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста». В закрытом телеграм-канале члены группировки заявили, что таким образом хотели «поздравить» исполнителя с Днем защитника Отечества.

За несколько дней до поджога квартиры Бортника* члены группировки предположительно разгромили табачный киоск на Зубовском бульваре в Москве. По словам администратора канала Пианиста, погромщики преследовали «личный» мотив.

В октябре 2024 года предполагаемый организатор банды Пианиста рассказал «Известиям», что оказывает «силовые услуги» в даркнете. Ему приписывается серия поджогов в Москве и Московской области, которые объединял общий почерк, а также нанесенный с помощью краски скрипичный ключ на месте преступления. По словам лидера группировки, стоимость одного поджога составляет от $1,5 тысяч.

«Известия» писали, что прозвищем «Пианист» может скрываться 20-летний Петр Врублевский, сын известного IT-предпринимателя, основателя процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в создании преступной группы с целью мошенничества и хищения средств у россиян. По данным СМИ, Петр Врублевский проживает в Швейцарии. В июле 2024 года РБК писало, что он был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** признан в России террористической организацией и запрещен