Несколько стран Евросоюза задумались над тем, чтобы возобновить работу своих посольств в Афганистане, что повлечет за собой дипломатическое признание движения «Талибан»*. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года на фоне вывода американских войск из этой страны. Западные страны тогда спешно покинули Афганистан, эвакуировав своих граждан и закрыв дипмиссии. Сформированное талибами* правительство не получило признания международного сообщества.

По словам неназванных собеседников агентства, Италия в последние недели провела «разведывательную миссию» в Кабуле при участии итальянских разведслужб. Глава итальянского МИД Антонио Таяни подтвердил, что посол Италии в Дохе (Катар) посещал Кабул.

«Мы работаем над этим, была миссия нашего посла. [В Афганистане] есть проблемы с правами человека. Решение очень сложное, оно потребует времени», — сказал Таяни Bloomberg в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес в интервью агентству отметил, что Испания вернет посла в Кабул, «как только будут созданы минимальные условия для обеспечения безопасности». По его словам, Мадрид уже был готов на такой шаг месяц назад, но «к сожалению, трое испанцев погибли в результате теракта ИГИЛ* в Афганистане».

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат заявил агентству, что чиновники в Брюсселе теперь склонны признавать необходимость присутствия в Афганистане, в частности, для защиты прав женщин и установления стратегического присутствия в стране.

Одновременно чиновники Франции, Британии и Германии заявили агентству, что у их стран нет планов по возобновлению работы диппредставительств в Кабуле в ближайшее время. Тем не менее французский чиновник в беседе с Bloomberg признал, что ситуация с нулевым присутствием в Афганистане не может сохраняться бесконечно.

Помимо того, перед властями Германии встал вопрос о том, как вернуть на родину просителей убежища из Афганистана, которые совершали преступления или участвовали в террористической деятельности. Сейчас ФРГ не может депортировать таких людей в Афганистан из-за отсутствия дипломатических отношений с режимом талибов*, подчеркивается в публикации.

В настоящее время ни у одной страны ЕС нет посольства в Афганистане, хотя там продолжает действовать представительство Евросоюза. Единственная страна «Большой семерки» (G7) с посольством в Афганистане — Япония.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил агентству, что США не намерены признавать движение «Талибан»* или возобновлять работу посольства в Кабуле. По словам чиновника, США ясно дали понять талибам*, что существуют такие препятствия, как ситуация с правами женщин в Афганистане.

В России «Талибан»* официально признан террористической организацией, однако в российском МИД отмечали, что Москва не считает это движение террористическим «по существу», оно эволюционировало. Представители «Талибана»* регулярно посещают Россию с визитами.

В конце мая МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных террористических организаций. Сам Путин в начале июля назвал талибов* «союзниками» России в борьбе с терроризмом.

* запрещенная в России террористическая организация