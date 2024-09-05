Потребители не ощутят последствий пожара на Московском нефтеперерабатывающем (МНПЗ) заводе в Капотне, возникшего после атаки беспилотников 1 сентября, но предприятию понадобится ремонт. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, возникающий в регионах дефицит топлива покрывается за счет быстрой переброски нефтепродуктов с одного НПЗ на другой. Дефицит бывает в том числе плановый, когда заводы снижают выработку топлива во время модернизации или ремонта, пояснил министр.

«Поэтому никакой трагедии с точки зрения жителей, потребителей не произошло. Это есть проблема, конечно, для нас, потому что это надо все восстановить, это дополнительные ремонты. Но потребитель этого ничего не ощутит», — сказал Цивилев (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Мэр Сергей Собянин сообщал, что сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, угрозы для функционирования завода нет.

Агентство Reuters утверждало со ссылкой на источники, что в результате пожара завод якобы остановил комбинированную установку переработки нефти Евро+. По словам собеседников агентства, на ремонт потребуется пять-шесть дней. Официального подтверждения этой информации не было.

Минобороны России сообщало о уничтожении и перехвате 158 украинских дронов ночью и утром 1 сентября: над Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской, и Ивановской областями, Москвой и Подмосковьем. Это была самая крупная атака дронов на российские регионы с начала военной операции.