После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major, который 23 декабря потерпел крушение в Средиземном море, была найдена пробоина 50 на 50 сантиметров, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» (владелец судна).

«На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна», — рассказали в компании.

По данным «Оборонлогистики», палуба судна была усыпана осколками.

Грузовое судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в международных водах между Испанией и Алжиром. В результате катастрофы из 16 членов экипажа спасти удалось 14. По данным департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, двое пропали без вести.

11 декабря судно вышло из порта Санкт-Петербурга и 22 января должно было прибыть во Владивосток. Сухогруз «отправился в очередной рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом: портовыми кранами весом в 380 т каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов», отмечали в «Оборонлогистике».

25 декабря в компании сообщили, что сухогруз подвергся целенаправленной террористической атаке. В «Оборонлогистике» пояснили, что, по показаниям членов экипажа сухогруза, с правого борта в районе кормовой части произошли три взрыва, после чего судно получило резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.