Разработанный Минобороны проект постановления, которым предлагалось изменить границу территориального моря России на Балтике, исчез с портала проектов нормативных правовых актов, обратил внимание RTVI. Документ был опубликован 21 мая.

«Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке просмотреть документ по прежней ссылке.

При попытке поиска проекта постановления по ID в поисковой строке появляется сообщение «По вашему запросу ничего не нашлось». 22 мая ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» выпустили материалы, в которых со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщалось, что Россия не собирается пересматривать линию государственной границы на Балтике. «Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет», — привели госагентства слова собеседника. В феврале с портала правовых актов был удален законопроект Минобороны, которым предлагалось установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников — 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных. Комментируя удаление документа, депутат Госдумы Евгений Федоров сказал РИА Новости, что его авторы «уточняют формулировку в действующей редакции».

Что предлагало Минобороны

В карточке проекта постановления говорилось, что «действующий в настоящее время перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей <…> требует изменений».

Для этого называлось три причины. Первая — «прямые исходные линии <…> в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации, что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод» страны. Вторая — то, что действующий перечень «не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств». Третья причина заключается в том, что «географические координаты точек в свое время были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба <…> и не в полной мере соответствуют современной географической обстановке».

Если проект будет утвержден, отмечалось в карточке, «будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использоваться соответствующую акваторию как внутренние морские воды Российский Федерации». Кроме того, «изменится прохождение государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря».

«Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания будут скорректированы и переизданы государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов», — говорилось в карточке.

Текста документа в карточке не было. В то же время было указано, что документ находится на общественном обсуждении до 4 июня 2024 года. Январь 2025 года был обозначен как планируемый срок вступления проекта в силу.

Реакция Европы

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что финский МИД «прорабатывает детали» российской инициативы по пересмотру определения морских зон в Финском заливе. Дипломат предположила, что Москва может действовать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

«Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, и об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом», — написала она на своей странице в соцсети X.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал планы России «гибридной операцией», цель которой — «посеять страх, неуверенность и сомнения в своих намерениях в Балтийском море». «Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо дать соответствующий твердый ответ», — сказал он.

В Кремле заявили, что политической подоплеки в инициативе Минобороны по изменению госграницы на Балтике нет.