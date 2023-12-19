Проект «Викимедиа РУ», который занимается поддержкой русскоязычного раздела «Википедии», объявил о своем закрытии. Сообщение об этом появилось на форуме сообщества.

Директор «Викимедии», доцент факультета психологии МГУ Станислав Козловский объяснил решение закрыть проект тем, что Минюст якобы готовится внести его в реестр иноагентов.

Козловский рассказал, что на прошлой неделе был в командировке в Баку, где читал студентам лекции. Оттуда его «приказом проректора МГУ “по производственной необходимости” вызвали в Москву ближайшим рейсом».

«Вчера [18 декабря] в деканате факультета мне сказали, что в есть достоверная информация, что в ближайшую пятницу Минюст признает меня инагентом. Передо мной положили две бумаги — приказ с увольнением по статье “за прогулы” и заявление “по собственному”. Я выбрал последнее», ― сообщил Козловский.

В тот же день на общем собрании «Викимедиа РУ» было решено закрыть организацию. По словам главы проекта, процесс ликвидации займет несколько месяцев.

Станислав Козловский подтвердил RTVI свое увольнение из МГУ и закрытие проекта.

«Я просил время подумать, мне сказали — нет такого варианта», ― сообщил он.

Козловский рассказал, что пока будет заниматься закрытием «Викимедиа РУ», где «много всяких формальностей». Он пояснил, что проект делал «огромную работу офлайн» для Википедии, в том числе с правообладателями по передаче контента.

По его словам, давления на проект как такового не было, однако «совсем никто не хотел сотрудничать». «Последние пару лет все боятся», — добавил ученый. Дальнейшие планы будут зависеть от того, признает ли Минюст его иноагентом или нет, сообщил Козловский.

«Если признают иноагентом, я не смогу преподавать, не смогу писать научно-популярные книги, статьи», — перечислил он.

На вопрос о том, будет ли он добиваться восстановления на работе, если его не признают иноагентом, ученый ответил: «Посмотрим. Пока не знаю».

Некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ» было основано в мае 2008 года. Оно занимается поддержкой и популяризацией в России вики-проектов на всех языках, при этом основные усилия направлены на проекты на русском языке и языках народов России. Организация поддерживает такие проекты, как русскоязычный раздел «Википедии», «Викисловарь», «Викиновости», «Викицитатник» и другие».

Угроза блокировки «Википедии» из-за статьи о военной операции

После начала военной операции на Украине русскоязычная «Википедия» создала статью под названием «Вторжение России на Украину (2022). После этого Роскомнадзор пригрозил проекту блокировкой.

В июле 2022 года ведомство объявило о «меры понуждения» для «Википедии» из-за отказа удалять запрещенную информацию и «фейки» о ходе военной операции. РКН обязал российские поисковики маркировать материалы «Википедии» как нарушителя российских законов. Фонд «Викимедиа» несколько раз получал штрафы.

В апреле 2023 года председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал как можно скорее создать российский аналог «Википедии», а саму «Википедию» заблокировать, поскольку это «идеологический, политизированный продукт».

Спустя месяц директора «Викимедиа РУ» Владимира Медейко сняли с поста и исключили из членов партнерства. Нынешний глава проекта Станислав Козловский объяснил это тем, что Медейко «тайно» работал над созданием российского аналога «Википедии» — «Рувики». Сам Медейко утверждал, что работа велась не тайно, а «непублично».

В интервью RTVI Козловский говорил, что «Википедию» могут заблокировать в России «в любую минуту», но в этом случае портал не будет нарушать российские законы и обходить запрет.