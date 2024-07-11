Кратковременные грозовые дожди пройдут в Москве и Московской области в воскресенье, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Если говорить об осадках — их по-прежнему, как и с начала месяца, будет меньше положенного. В субботу вообще каких-то заметных дождей не ожидается, практически без осадков. А в воскресенье к региону подойдет атмосферный фронт, из-за чего кое-где возможны кратковременные грозовые дожди. Но они по-прежнему будут носить точечный и локальный характер.

Каких-то проявлений ненастья — сильного порывистого ветра, сильных ливней, града — мы не ожидаем. Те дожди с грозами, которые будут возможны в воскресный день, вновь пройдут далеко не во всех районах города и области», — сказал он.

Леус отметил, что в Москве и Московской области температурный фон будет по-прежнему превышать климатические нормы.

«Дневная температура ожидается примерно на 5-6 градусов выше средних многолетних значений. В субботу в Москве будет 28-30 градусов, на территории Московской области — от 26 до 31 градуса тепла, небольшая облачность. В воскресенье — переменная облачность, в Москве — 26-28 градусов и от 24 до 29 градусов будет в районах Московской области», — заключил он.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова посоветовала жителям и гостям столицы избегать прямых солнечных лучей днем, пользоваться защитными кремами, а также отдать предпочтение головным уборам с широкими полями и одежде светлых тонов с длинными рукавами.

Макарова также предупредила об увеличении пожарной опасности и призвала внимательнее относиться к требования по противопожарной безопасности в лесах и парках.

Из-за сильной жары в ряде регионов России произошли массовые перебои с электроэнергией. По данным Минэнерго, в Ростовской области без электричества оказались 324 тысячи человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тысяча человек, в Астраханской области — 94,3 тысячи человек.